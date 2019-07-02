Вона назавжди залишиться Мамою: близькі люди згадують загиблу на Донбасі Ірину Шевченко

Колаж (РБК-Україна)

У Ірини практично не залишилося родичів

Загибла в результаті обстрілу машини на Донбасі Ірина Шевченко відчувала, що вже не повернеться додому. Вона говорила, що це її остання ротація. Про це розповіла її подруга Наталія Бреус в інтерв'ю "Фактам".

"Іринка знала, передчувала свою смерть. Вона мені сказала: "Наташа, це моя остання ротація. Я додому вже не повернуся". І все одно поїхала на фронт. Вона хворіла, у неї був цукровий діабет, але все одно весь час була на передовій, просто не могла кинути своїх пацанів і сидіти вдома. А тепер ось її везуть додому в труні... ", - згадує Наталя.

3 липня в Херсоні проведуть в останню путь 48-річну Ірину Шевченко, яка віддала своє життя за Україну.

"Машина з тілом Іринки буде виїжджати з Маріуполя пізно вночі з вівторка на середу. 3 липня о сьомій ранку будемо на колінах зустрічати колону з тілом Іри (язик не повертається назвати її "вантажем 200") на Цюрупинському мосту. З 6:00 до 6:30 всіх бажаючих заберуть автобусом біля будівлі обладміністрації, відвезуть до мосту, а потім привезуть назад. Прощання відбудеться біля Будинку культури текстильників (ДКТ) з 11:00 до 13:00, тут же буде відспівування. Потім ми поїдемо на кладовищі геологів, Іру поховають там на Алеї Героїв. В 15:30 в обладміністрації буде поминальний обід", - розповіла Бреус.

До війни Ірина працювала продавцем в різних місцях. Після анексії Криму пішла на медичні курси, і коли їй запропонували роботу за контрактом на фронті - не вагаючись погодилася.

Фото: Загибла медик Ірина Шевченко (фото з соцмереж)

"Вона була і назавжди залишиться Мамою, сестрою, подругою, справжнім бойовим побратимом для всіх морських піхотинців, для волонтерів, для нас, журналістів. Завжди в самому пеклі, рятуючи життя хлопців... Ангел у білому халаті. Завжди для ВСІХ знаходилося добре слово, смачні млинці, сварганенные за 5 хвилин, ароматний грибний соус... В зруйнованому орками селі у Іринки був острівець світу — палісадник з пахучими в травні конваліями", - написала про медика на сторінці в соцмережі журналіст Аліна Комарова.

У Ірини крім молодшої сестри не залишилося рідних. Її батьки давно померли.

Як раніше ми писали, в результаті обстрілу Хаммера на Донбасі також загинув Сергій Майборода, ще один лікар отримав поранення.