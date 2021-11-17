"Зупинялося серце": потерпілого в ДТП з 16-річним Харківським виписали з лікарні
З лікарні виписали 20-річного Михайла Баранова, який знаходився на задньому сидінні Infinity 16 річного винуватця ДТП у Харкові Миколи Харківського.
Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom Kharkiv.
"Під час виписки ми дізналися, що у нього зупинялося серце", - розповіла сестра потерпілого Марія Кожокіна.
Сім'я хлопця хоче провести додаткове обстеження. Марія також розповіла, що в даний час брат вдома і відчуває себе вже краще. Але йому потрібна буде реабілітація.
Хлопець перебував у лікарні 21 день. За словами його сестри, до Михайла і його друга приходили слідчі, але хлопці нічого не пам'ятають про цю аварію. Телефон Михайла зник з місця ДТП, і його досі так і не знайшли.
Дівчина також зявила, що лікування її брата в "невідкладній" обійшлося родині в більш ніж 7 тисяч доларів. Але гроші платилися неофіційно, тому Марія сумнівається, що сім'я зможе відсудити компенсацію за лікування у винуватця ДТП.
Раніше Марія розповідала, що її молодший брат Михайло е його друг Валерій були малознайомі з 16-річним Миколою Харківським. Того фатального вечора підліток під'їхав до них на Infiniti, в якому на передньому сидінні перебувала 16-річна Ліза.
Харківський почав хизуватися авто і розповідав, що права і машину йому подарували батьки. Він запропонував покататися, і хлопці погодилися.
Микола сильно розігнався, проїхав на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet Aveo, в якому 58-річний водій загинув на місці. Михайло з другом і Лізою отримали серйозні травми.
Нагадаємо, суд оштрафував 16-річного Миколу Харківського за їзду без прав і перевищення швидкості. З'ясувалося, що ще до смертельної ДТП поліцейські зупиняли підлітка через порушення правил дорожнього руху.
Тоді він був за кермом Dodge і прав у нього не було. Крім того, він перевищив швидкість.
Ми також писали про те, що Харківський зізнався, що був за кермом Infiniti під час ДТП, але заявив про несправність гальм. Він також попросив вибачення у сім'ї загиблого водія Chevrolet Aveo.