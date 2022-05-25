UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Осталось недолго, скоро обнулен буду и я": Чекалкин взорвал сеть жестокой правдой жизни

Фото: Дмитрий Чекалкин взорвал сеть жестокой правдой жизни (facebook-com-ameda-com-ua)
Автор: Анна Шиканова

Украинский шоумен, ведущий и переводчик Дмитрий Чекалкин рассказал, как он и его семья на протяжении многих лет страдают от российского соседа. Каждое поколение вынуждено начинать с нуля.

Историю своей семьи и жестокую правду жизни Чекалкин опубликовал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что задумывался о том, почему мы так плохо всю жизнь живем. Работаем тяжело, стараемся, а по факту - нищета. И сегодня, когда россияне разрушили его родителям дом, пришло полное понимание - каждое поколение начинает путь с нуля.

Чекалкин описал историю своей семьи, которая в разные годы пострадала от военных действий, политики Москвы и каждое поколение оставалось без ничего.

"Моего прадеда, крестьянина с полтавских черноземов россияне лишили земли в 1933 году и выморили голодом часть его семьи. Потом он погиб на фронте Второй Мировой войны, а моя прабабка всю жизнь прожила в нищете. Прадеда обнулили. Его дочь, моя бабушка, осталась без наследства.

У второго прадеда забрали дом на несколько комнат крытый бельгийским железом в обмен на комнату в общаге. Обнулили. Его сын, мой дед остался без наследства.

Мой дед всю жизнь работал с 6:00 до 23:00 месяцами, без выходных. Заработал достаточно хорошие деньги. Тысяч 60 рублями у него было. Россияне в 90-х его обнулили. Он остался ни с чем. Моя мама осталась без наследства.

В 90-е мы собрали волю в кулак и очень тяжко, за несколько лет построили шикарный дом в шикарном месте. Сегодня россияне его разбомбили. Моего отца и мать обнулили. Я остался без наследства отца, и мать обнулили. Я остался без наследства.

На очереди мои квартиры и пара гаражей в Донецкой области. Осталось недолго. Скоро обнулен буду и я. Моя дочь останется без наследства", - резюмировал шоумен и пожелал врагу сгореть в аду.

Напомним, ранее мы писали о том, как Макс Барских вывозил свою семью под обстрелами.

А также рассказывали о том, что Андрей Данилко разнес российскую журналистку.

Читайте РБК-Украина в Google News
историяистория УкраиныЧекалкин