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"Залишилося недовго, скоро обнулений буду І я": Чекалкін підірвав мережу жорстокої правдою життя

Фото: Дмитро Чекалкін підірвав мережу жорстокої правдою життя (facebook-com-ameda-com-ua)
Автор: Анна Шиканова

Український шоумен, ведучий і перекладач Дмитро Чекалкін розповів, як він і його сім'я протягом багатьох років страждають від російського сусіда. Кожне покоління змушене починати з нуля.

Історію своєї сім'ї та жорстоку правду життя Чекалкін опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що замислювався про те, чому ми так погано все життя живемо. Працюємо важко, намагаємося, а по факту - злидні. І сьогодні, коли росіяни зруйнували його батькам будинок, прийшло повне розуміння - кожне покоління починає шлях з нуля.

Чекалкін описав історію своєї сім'ї, яка в різні роки постраждала від військових дій, політики Москви та кожне покоління залишалося без нічого.

"Мого прадіда, селянина з полтавських чорноземів росіяни позбавили землі в 1933 році та виморили голодом частину його сім'ї. Потім він загинув на фронті Другої світової війни, а моя прабабуся все життя прожила в злиднях. Прадіда обнулили. Його дочка, моя бабуся, залишилася без спадщини.

У другого прадіда забрали будинок на кілька кімнат критий бельгійським залізом в обмін на кімнату в гуртожитку. Обнулити. Його син, мій дід залишився без спадщини.

Мій дід все життя працював з 6: 00 до 23: 00 місяцями, без вихідних. Заробив досить хороші гроші. Тисяч 60 рублями у нього було. Росіяни в 90-х його обнулили. Він залишився ні з чим. Моя мама залишилася без спадщини.

У 90-ті ми зібрали волю в кулак і дуже тяжко, за кілька років побудували шикарний будинок в шикарному місці. Сьогодні росіяни його розбомбили. Мого батька і матір обнулили. Я залишився без спадщини батька, і матір обнулили. Я залишився без спадщини.

На черзі мої квартири та пара гаражів в Донецькій області. Залишилося недовго. Скоро обнулений буду і я. Моя дочка залишиться без спадщини", - резюмував шоумен і побажав ворогові згоріти в пеклі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Макс Барських вивозив свою сім'ю під обстрілами.

А також розповідали про те, що Андрій Данилко розніс російську журналістку.

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