Остались жена и две дочери: в бою за Украину погиб 32-летний воин (фото)

Валерий Закусило служил в 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев
На Донбассе на фронте погиб военный 72-й отдельной мехбригады имени Черных Запорожцев старший солдат Валерий Закусило. Жизнь бойца ВСУ оборвала пуля российских оккупантов в бою 18 января, рассказали побратимы из ОМБР на странице в Facebook.
72-я бригада выполняет боевые задачи в Попаснянском районе Луганской области. Как передали в пресс-центре ООС, вчера вражеские вооруженные формирования 6 раз вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм по защитникам села Орехово (было выпущено 27 мин). В результате погиб один воин и восемь получили ранения.
У Валерия остались жена и две дочери.
"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражаем слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина. Покойся с миром. Вечная и светлая память Герою!" - рассказали в ОМБР.
Военный ВСУ Валерий Закусило (Фото: facebook.com/72.brigade.best)
Закусило стал шестой боевой потерей Объединенных сил в 2020 году.
Пользователи сети выражают соболезнования семье погибшего воина и благодарят его за мужество на защите Украины от оккупантов.
Фото: скрин комментариев facebook.com/72.brigade.best