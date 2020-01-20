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Остались жена и две дочери: в бою за Украину погиб 32-летний воин (фото)

STYLERВойна    20.01.2020 - 07:46
Остались жена и две дочери: в бою за Украину погиб 32-летний воин (фото)
На Донбассе погиб воин ВСУ (коллаж РБК-Украина)

Валерий Закусило служил в 72-й отдельной мехбригаде им. Черных Запорожцев

На Донбассе на фронте погиб военный 72-й отдельной мехбригады имени Черных Запорожцев старший солдат Валерий Закусило. Жизнь бойца ВСУ оборвала пуля российских оккупантов в бою 18 января, рассказали побратимы из ОМБР на странице в Facebook.

72-я бригада выполняет боевые задачи в Попаснянском районе Луганской области. Как передали в пресс-центре ООС, вчера вражеские вооруженные формирования 6 раз вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм по защитникам села Орехово (было выпущено 27 мин). В результате погиб один воин и восемь получили ранения.

У Валерия остались жена и две дочери.

"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражаем слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина. Покойся с миром. Вечная и светлая память Герою!" - рассказали в ОМБР.

Остались жена и две дочери: в бою за Украину погиб 32-летний воин (фото)

Военный ВСУ Валерий Закусило (Фото: facebook.com/72.brigade.best)

Закусило стал шестой боевой потерей Объединенных сил в 2020 году.

Пользователи сети выражают соболезнования семье погибшего воина и благодарят его за мужество на защите Украины от оккупантов.

  • И снова 72.. сколько же вас, ребята, уже погибло... Сердце кровью обливается... Нет слов, чтобы хоть как-то уменьшить боль и горе родных...
  • Слава Герою! Вечная память!
  • Боже примы душу нашего воина...
  • Вечная память герою.
  • Вечная память нашему герою!, и искренние соболезнования близким, и родным! Понимаю, что никаким словам не облегчить боль утраты, но как человек крещенный я верю, что в канун такого большого праздника как Крещение Господне, Спаситель его забрал где к себе! Еще раз искренние соболезнования. Героям Слава!!!

Остались жена и две дочери: в бою за Украину погиб 32-летний воин (фото)Остались жена и две дочери: в бою за Украину погиб 32-летний воин (фото)Остались жена и две дочери: в бою за Украину погиб 32-летний воин (фото)

Фото: скрин комментариев facebook.com/72.brigade.best

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