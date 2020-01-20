Залишилися дружина і дві дочки: в бою за Україну загинув 32-річний воїн (фото)

Валерій Закусило служив у 72-й окремій мехбригаді їм. Чорних Запорожців
На Донбасі на фронті загинув військовий 72-ї окремої мехбригади імені Чорних Запорожців старший солдат Валерій Закусило. Життя бійця ЗСУ обірвала куля російських окупантів в бою 18 січня, розповіли побратими з ОМБР на сторінці в Facebook.
72-я бригада виконує бойові завдання в Попаснянському районі Луганської області. Як передали в прес-центрі ООС, вчора ворожі збройні формування 6 разів вели обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм по захисниках села Оріхове (було випущено 27 хв). В результаті загинув один воїн і вісім отримали поранення.
У Валерія залишилися дружина і дві дочки.
"Командування і особовий склад бригади Чорних Запорожців щиро вдячні за службу Валерію та висловлюємо слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, донькам Анжеліні та Адель, рідним і близьким нашого воїна. Спочивай з миром. Вічна і світла пам'ять Герою!" - розповіли в ОМБР.
Військовий ВСУ Валерій Закусило (Фото: facebook.com/72.brigade.best)
Закусило став шостою бойовою втратою Об'єднаних сил в 2020 році.
Користувачі мережі висловлюють співчуття родині загиблого воїна і дякують йому за мужність на захисті України від окупантів.
Фото: скрін коментарів facebook.com/72.brigade.best