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Масштабные потери ВСУ на Донбассе: волонтеры бьют тревогу

STYLERЖизнь    19.01.2020 - 21:28
Масштабные потери ВСУ на Донбассе: волонтеры бьют тревогу
Война на Донбассе (фото: mil.gov.ua)

Волонтеры говорят о серьезных потерях со стороны Украины

Война на Донбассе идет уже шестой год. Волонтеры говорят о масштабных обстрелах поселка Золотое в Луганской области со стороны боевиков. При этом украинская сторона замалчивает потери, чтобы не помешать разведению сторон в Золотом.

Журналист Руслан Смещук на своей странице в Facebook написал об обстреле Золотого. По его словам, Золотое 4 уже второй день гремит от минометных мин. Местные вынуждены искать укрытие в погребах. При этом на улице перебиты линии электропередач, и с нашей стороны 8 раненных бойцов ВСУ.

Масштабные потери ВСУ на Донбассе: волонтеры бьют тревогу

Скриншот с Facebook

О потерях ВСУ также написал волонтер Серж Марко. По его словам, украинские воины чудом остались в живых после бомбежки. И несмотря на это штаб ООС молчит.

Масштабные потери ВСУ на Донбассе: волонтеры бьют тревогу

Скриншот с Facebook

Он также показал соответствующие фотографии, на которых видны уничтоженные автомобили.

Масштабные потери ВСУ на Донбассе: волонтеры бьют тревогуМасштабные потери ВСУ на Донбассе: волонтеры бьют тревогу

Обстрелянные авто на Донбассе (фото: facebook.com/serg.marco)

В штабе ООС заявили, что сегодня, 19 января, на всех трех участках линии разграничения, откуда отвели украинских военных, соблюдается режим тишины. Но вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, а 10 человек получили ранения.

Масштабные потери ВСУ на Донбассе: волонтеры бьют тревогу

Скриншот с Facebook

Напомним, что скончался известный волонтер и защитник Украины Андрей Садыло, его не стало в ночь на 12 января. Он был руководителем группы "Помощь армии своими руками", которая за всего годы войны на Донбассе работала на победу Украины.

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