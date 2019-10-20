Остались считанные дни: синоптики анонсировали конец бабьего лета

Погода в Украине в воскресенье, 20 октября, продолжит приятную тенденцию "августа в октябре". Как и сегодня, будет тепло, сухо, солнечно. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

20 октября по всей стране от +18 до +24 градусов. Теплее всего будет в западных областях.

В Киеве в воскресенье малооблачно и тепло - от +20 до +22 по Цельсию. Так что солнцезащитные очки прятать еще рано.

Погода в Украине 20 октября (фото: meteo.gov.ua)

Не радует осень 2019 разве что грибников, которые уже констатировали провал сезона. А синоптики уверены, что бабье лето будет длиться еще неделю - вплоть до следующих выходных.

Так, замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что бабье лето закончится после 27 октября. Это подтверждают и синоптические карты - еще 24 октября в стране будет тепло и сухо, хотя средняя температура и снизится на 3-4 градуса.

Погода в Украине 24 октября (фото: meteo.gov.ua)

К слову, 20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает".

Приметы на сегодня:

если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает.

если земля в этот день снегом покроется, то к Матроне (22 ноября) зима на ноги станет.

Согласно же сайту Gismeteo первого дневного мороза в Киеве стоит ждать уже 1-2 ноября, а резкое снижение температуры и холодный дождь ожидается через неделю - 27 октября, 29 числа к дождю присоединится мокрый снег.

Погода в Киеве на месяц (фото: gismeteo.ua)