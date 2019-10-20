Залишилися лічені дні: синоптики анонсували кінець бабиного літа

Погода в Україні в неділю, 20 жовтня, продовжить приємну тенденцію "серпня в жовтні". Як і сьогодні, буде тепло, сухо, сонячно. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

20 жовтня по всій країні від +18 до +24 градусів. Найтепліше буде у західних областях.

У Києві в неділю хмарно і тепло - від +20 до +22 за Цельсієм. Так що сонцезахисні окуляри ховати ще рано.

Погода в Україні 20 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Не радує осінь 2019 хіба що грибників, які вже констатували провал сезону. А синоптики впевнені, що бабине літо триватиме ще тиждень - аж до наступних вихідних.

Так, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру розповіла, що бабине літо закінчиться після 27 жовтня. Це підтверджують і синоптичні карти - ще 24 жовтня в країні буде тепло і сухо, хоча середня температура і знизиться на 3-4 градуси.

Погода в Україні 24 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, 20 жовтня відзначається день пам'яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки, і казали: "Сергій зиму починає".

Прикмети на сьогодні:

якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане.

якщо земля у цей день снігом вкриється, то до Матрони (22 листопада) зима на ноги стане.

Згідно ж сайту Gismeteo першого денного морозу варто чекати вже 1-2 листопада, а різке зниження температури і холодний дощ очікується через тиждень - 27 жовтня, 29 числа до дощу приєднається мокрий сніг.

Погода в Києві на місяць (фото: gismeteo.ua)