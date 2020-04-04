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Залишилася в Китаї через собаку: українка поскаржилася на відновлення карантину

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 20:12
Залишилася в Китаї через собаку: українка поскаржилася на відновлення карантину
Анастасія Зінченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Українка розповіла про новий карантині в Ухані через випадки зараження коронавірусом

Коронавірус знову спалахнув у Китаї, де в провінції Хенань зафіксували нову хвилю захворюваності, а став в Ухані, що став епіцентром COVID-19, вчені виявили вірус у 15% бродячих кішок. В цьому місті досі залишається українка Анастасія Зінченко, яку не змогли евакуювати через її чотириногого улюбленця - шпіца на прізвисько Міша.

Дівчина записала нове звернення, яке розпочала словами "іронія долі дівчини з собачкою" і розповіла про відновлення карантинних заходів у зв'язку з новим випадком зараження.

У своєму Instagram Анастасія повідомила, що в її районі в Ухані оголосили 14-денний новий карантин після того, як у однієї людини діагностували коронавірус.

Новий хворий під час відміни карантину спокійно ходив вулицями та у громадських місцях. Тепер всі місця, де він був, а також люди, з якими контактував - під наглядом.

Зінченко уточнила, що тепер наступні 14 днів служби будуть знову обходити всі будинки і робити температурний скринінг.

"Раніше казали, що 8 числа "розкриють" місто, але я в цьому дуже сумніваюся. Як буде далі і чим все це закінчиться, я не знаю", - пише українка.

Залишилася в Китаї через собаку: українка поскаржилася на відновлення карантинуЗалишилася в Китаї через собаку: українка поскаржилася на відновлення карантину

Анастасія Зінченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Як повідомлялося раніше, у Китаї за останні дні було зареєстровано понад 30 нових випадків коронавіруса, і більшість з пацієнтів приїхали в Піднебесну з інших країн.

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