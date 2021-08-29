Особого тепла в сентябре не ждите: синоптики обновили прогноз на осень

Погода в Украине в сентябре ожидается довольно прохладная, ожидаются дожди и быстрое снижение температуры. Сильное похолодание придет уже во второй половине месяца.
Такой прогноз на сентябрь дал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для ТСН.
По данным Леонида Горбаня, в сентябре теплые периоды будут резко сменяться холодными. Осадков будет довольно много.
Октябрь, по прогнозу синоптика, начнется с холодной и пасмурной погоды, потом зарядят дожди, а 14 октября ожидаются первые заморозки.
По данным портала world-weather погода в большинстве регионов Украины в сентябре будет умеренно теплая, а существенное похолодание стоит ожидать в третей декаде месяца.
На востоке сентябрь начнется с дождей и похолодания до +18 градусов днем. Вторая и третья неделя сентября порадует теплой и сухой погодой. Снижение температуры воздуха и дожди начнутся только в конце месяца.
Карта погоды на сентябрь на востоке Украины
Южные области почувствуют наступление уже в первых числах сентября, ночью температура упадет до +11 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов. С 8 сентября хорошая погода вернется и до 19 числа можно будет греться под солнцем. После 20 сентября на юге начнется постепенное снижение температуры.
Карта погода на сентябрь на юге Украины
Жителям северных областей с погодой в сентябре не очень повезет, месяц начнется с сильных дождей и резкого похолодания до +16 градусов. Вторая декада месяца будет сухой, ночью +13 +15 градусов, днем от +20 до +23 градусов. В конце сентября будет сухо, но температура снова пойдет вниз, днем ожидается +18 +19 градусов.
Карта погоды на сентябрь на севере Украины
В западных областях начало сентября будет самое холодное – сильные дожди и похолодание до +15 градусов днем, до +7 градусов ночью. С 8 сентября в регионе потеплеет, ночью до +15 градусов, днем до +22 +24 градусов. Теплая и сухая погода продержится до 20 сентября. Последняя декада месяца будет прохладная, +17 +18 градусов.
Карта погоды на сентябрь на западе Украины
Сентябрь в столице начнется с дождей и резкого похолодания до +17 градусов. Существенное потепление стоит ожидать не ранее 8 сентября. Однако температура воздуха в Киеве не будет превышать +22 +24 градуса днем, +14 +17 градусов ночью. После 18 сентября ожидается постепенное снижение температуры до +18 градусов.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики ошарашил прогнозом на зиму в Украине.
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