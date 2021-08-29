Особливого тепла у вересні не чекайте: синоптики оновили прогноз на осінь

За даними Леоніда Горбаня, у вересні теплі періоди будуть різко змінюватися холодними. Опадів буде досить багато.

1-2 вересня – сухо і жарко

3-5 вересня – дощі

7-10 вересня - ясно і тепло

11-12 вересня - дощі

13-17 вересня – сухо, тепло, вітер

18 вересня – дощі

19-23 вересня – сухо

24-25 вересня – дощі

26 вересня – 1 жовтня – похмуро і холодно

Жовтень, за прогнозом синоптика, почнеться з холодної та похмурої погоди, потім зарядять дощі, а 14 жовтня очікуються перші заморозки.

За даними порталу world-weather погода в більшості регіонів України у вересні буде помірно тепла, а істотне похолодання варто очікувати в третій декаді місяця.

На сході вересень почнеться з дощів і похолодання до +18 градусів вдень. Другий і третій тиждень вересня порадує теплою і сухою погодою. Зниження температури повітря і дощі почнуться тільки в кінці місяця.

Карта погоди на вересень на сході України

Південні області відчують наступ вже в перших числах вересня, вночі температура впаде до + 11 градусів, вдень очікується від +22 до +24 градусів. З 8 вересня гарна погода повернеться і до 19 числа можна буде грітися під сонцем. Після 20 вересня на півдні почнеться поступове зниження температури.

Карта погода на вересень на півдні України

Жителям північних областей з погодою у вересні не дуже пощастить, місяць почнеться з сильних дощів і різкого похолодання до +16 градусів. Друга декада місяця буде сухою, вночі + 13 +15 градусів, вдень від +20 до + 23 градусів. Наприкінці вересня буде сухо, але температура знову піде вниз, вдень очікується +18 +19 градусів.

Карта погоди на вересень на півночі України

У західних областях початок вересня буде найхолодніше-сильні дощі та похолодання до +15 градусів вдень, до +7 градусів вночі. З 8 вересня в регіоні потеплішає, вночі до +15 градусів, вдень до +22 +24 градусів. Тепла і суха погода протримається до 20 вересня. Остання декада місяця буде прохолодна, + 17 + 18 градусів.

Карта погоди на вересень на заході України

Погода в Києві у вересні

Вересень у столиці почнеться з дощів і різкого похолодання до +17 градусів. Істотне потепління варто очікувати не раніше 8 вересня. Однак температура повітря в Києві не перевищуватиме + 22 +24 градуси вдень, +14 + 17 градусів вночі. Після 18 вересня очікується поступове зниження температури до +18 градусів.

Карта погоди на вересень в Києві