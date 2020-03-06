Не особо впечатлен: в Киеве совершено нападение на народного депутата

В Киеве было совершено нападение на народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского. О происшествии политик сообщил на своих страницах в социальных сетях и отметил, что знал заранее о нападении.

Максим Бужанский рассказал, что около 16 часов в четверг, 5 марта, ему поступила информация о том, что против него готовится провокация. Нападение произошло ночью, возле здания телеканала Zik.

"В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира Народ Против. И верно, в 0 часов 30 минут, толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка Азов, и прибывшая на автомобилях АА 1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом", - рассказал народный депутат и добавил, что нападение не произвело на него особого впечатления, так как пострадал только его костюм.

"Не особо впечатлен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг", - добавил Бужанский.

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