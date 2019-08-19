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Нардеп обозвал журналистку "тупой овцой": скандал получил продолжение

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 17:42
Нардеп обозвал журналистку "тупой овцой": скандал получил продолжение
Максим Бужанский оскорбил журналистку (Коллаж РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" отреагировали на скандал с Максимом Бужанским

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский грубо оскорбил журналистку издания "Новое время" Ольгу Духнич и назвал ее "тупой овцой из одиозного СМИ". В политической партии осудили высказывания Бужанского и принесли свои извинения журналистке. Об этом говорится в официальном заявление, которое разместили на странице партии в Facebook.

В заявлении сказано, что партия "Слуга народа" считает недопустимым личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей средств массовой информации.

"Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпоже Духнич извинения", - сказано в тексте.

Нардеп обозвал журналистку &quot;тупой овцой&quot;: скандал получил продолжение

Максим Бужанский (фото: facebook.com)

Одновременно с этим в партии отметили, что к такому высказыванию привело оценочное суждение представителей СМИ и попросили воздержаться от информации такого рода.

"Вместе с тем, мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были, хоть и чрезмерной, и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые выбранный народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам. Поэтому просим представителей средств массовой информации воздержаться от такого рода оценочных суждений – ведь будучи обнародованными на официальных страницах уважаемых изданий, они в дальнейшем способствуют наклеиванию ярлыков и предвзятом отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников", - отметили представители политической силы.

Нардеп обозвал журналистку &quot;тупой овцой&quot;: скандал получил продолжение

Скриншот заявления (facebook.com/sluganarodu.official)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове разгорелся скандал из-за доцента, который оказался фанатом "русского мира".

А также рассказывали о том, что у Зеленского рассказали об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях".

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