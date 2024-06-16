Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Якщо вам набридло слухати одні і ті ж пісні по колу та хочеться додати своєму плейлисту нових, якісних барв української музики, то сьогодні ви точно знайдете щось для себе.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам добірку крутих свіжих музиканток, чиї треки не залишать вас байдужими.