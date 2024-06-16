ua en ru
Нд, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Неділя 16 червня 2024 13:30
UA EN RU
Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця Співачка Артистка Чуприненко (фото: instagram.com/rukavnebi)
Автор: Styler

Якщо вам набридло слухати одні і ті ж пісні по колу та хочеться додати своєму плейлисту нових, якісних барв української музики, то сьогодні ви точно знайдете щось для себе.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вам добірку крутих свіжих музиканток, чиї треки не залишать вас байдужими.

Renie Cares

Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Виконавиця Renie Cares (фото: іnstagram.com/reniecares)

Проєкт вокалістки Ірини Панчук і продюсера Олександра Мусевича працює у жанрі інді-рок. Лагідний тембр виконавиці та детальний інструменал поєднуються разом у часто меланхолійні мотиви. Найпопулярнішими роботами Renie Cares за версією YouTube Music є треки “Якби” та “Заратустра”.

YUVI

Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Виконавиця YUVI (фото: instagram.com/yuvilyana)

Експериментальна електроніка, в яку магічно вплітається вокал дівчини та небанально звучить інструментал. У своєму інстаграмі Уляна жартома називає жанр в якому вона працює “Yuvicore”. Останній реліз виконавиці вийшов зовсім нещодавно, ним став трек “Цьом” в якому мисткиня зачіпає тему складності любові та вибору.

Саша Кольцова

Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Виконавиця Саша Кольцова (фото: іnstagram.com/kashasaltsova)

На відміну від попередніх героїнь, Саша Кольцова, більш відома, як фронтвумен гурту “Крихітка Цахес” згодом “Крихітка”, є яскравою представницею української музики вже багато років. Нещодавно Олександра здивувала нас неочікуваним релізом у дуеті з епатажним виконавцем “Хейтспіч”. Рок-композиція “Під весняним дощем” поєднує контраст манливого вокалу Саші та надривистого крику-вокалу Дмитра, що додає роботі особливого рівня “мурашливості”.

Артистка Чуприненко

Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Виконавиця Артистка Чуприненко (фото: instagram.com/rukavnebi)

Пісні пані Марусі — це особливий вид насолоди. Акустична гітара, ніжний голос, пронизливі тексти й неочікувано на очах починають виблискувати краплі схожі на сльози. Треки Артистки пронизані любовʼю до рідної Херсонщини, а сама виконавиця називає їх документальними. З особливо щемливих робіт співачки: “Серце” та “Пісня”.

Мія Рамарі

Особливий вид насолоди: 5 свіжих українських співачок, які підкорюють серця

Виконавиця Мія Рамарі (фото: instagram.com/mia_ramari)

Пройти повз, на перший погляд, легкі пісні Мії з чистим вокалом і виваженими інструментами на фоні дуже непросто. У її роботах відчувається майстерність і впевненість. Виконавиця рухається поп-музичною сценою не так давно, але вже має свою аудиторію постійних слухачів. З найпопулярніших робіт співачки: “Нема любові” і “Квартали” у дуеті із SadSvit.

Раніше ми писали про те що співачка Аліна Гросу пояснила, чому вона приховує свого чоловіка.

Також нещодавно українська виконавиця Оля Цибульська розкрила подробиці витівки на вечірці з Андрієм Данилко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шоу-бізнес Музика Співаки
NEWS
Навіть після повістки: є чотири поважні причини не з'явитися в ТЦК
Навіть після повістки: є чотири поважні причини не з'явитися в ТЦК