Особый вид наслаждения: 5 свежих украинских певиц, покоряющих сердца

Если вам надоело слушать одни и те же песни по кругу и хочется добавить своему плейлисту новых качественных красок украинской музыки, то сегодня вы точно найдете что-то для себя.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам подборку крутых свежих музыкантов, чьи треки не оставят вас равнодушными.