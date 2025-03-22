Особливий момент "Коридору затемнень". Астролог сказала, кому чекати на удар долі

Кому варто готуватися до проблем

22 березня, пояснила експерт, ми пройдемо крізь серединну точку "коридору затемнень".

"Це період зростання непередбачуваності, хаосу, плутанини у всіх сферах життя, а, здавалося б, цілком стандартні ситуації можуть почати розвиватися за абсолютно неймовірними сценаріями. Нічого не можна однозначно передбачити або спланувати", - зазначила Соловйова.

Зараз, додала астролог, доля може зробити несподіваний "подарунок", всю значущість якого можна відчути дещо пізніше. Не переоцінюйте свої можливості, не піддавайтеся на спокуси та провокації.

"Значно зростає ймовірність усіляких алогічних катастроф. Ця "точка повного штилю" закликає нас бути максимально сконцентрованими, не панікувати та оперативно реагувати на всі зміни", - також розповіла Соловйова.

Ця фаза діє за 3 дні до та 3 дні після свого точного значення.

Особливо обережними треба бути тим, хто народився:

з 19 по 25 березня

з 20 по 26 червня

з 21 по 27 вересня

з 20 по 26 грудня.

Що таке коридор затемнень

Коридор затемнень - це період між двома затемненнями (Сонячним і Місячним), який зазвичай триває приблизно два тижні. Вважається, що в цей час відбуваються доленосні події, важливі зміни та кармічні випробування.

У 2025 році коридор затемнень триватиме з 29 березня (Сонячне затемнення) до 14 квітня (Місячне затемнення). У цей час варто бути уважними до знаків долі, не приймати поспішних рішень та завершувати старі справи.

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