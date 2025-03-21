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Ці знаки Зодіаку плакатимуть від щастя. На них чекають доленосні вихідні

П'ятниця 21 березня 2025 06:17
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Ці знаки Зодіаку плакатимуть від щастя. На них чекають доленосні вихідні Яким знакам Зодіаку пощастить на вихідних (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця тижня представники деяких знаків Зодіаку зможуть отримати справжній подарунок долі. Карти Таро обіцяють їм події, які принесуть у їхнє життя чимало щастя.

Які знаки Зодіаку надовго запам'ятають ці вихідні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Лев

Приготуйтеся до моменту, який переверне ваше уявлення про щастя. Можливо, ви отримаєте довгоочікувану новину, про яку боялися навіть мріяти. Також є шанс, що ви зустрінете людину, здатну змінити ваше майбутнє. Ці вихідні - час сяяти, станьте найяскравішою зіркою у своєму житті.

Терези

Ви довго чекали, сумнівалися, зважували "за" і "проти", але доля більше не дозволить вам тягнути час. Скоро у вашому житті з'явиться шанс, від якого залежатиме багато чого. Вам залишиться тільки сказати "так" усьому новому. Дозвольте дивам змусити вас плакати від щастя, залиште все погане в минулому.

Риби

На вихідних ви отримаєте знак, який допоможе прийняти важливе рішення, або ж зрозумієте, що минуле більше на вас не тисне. Головне - довіряти своїм відчуттям, адже саме вони вкажуть правильний напрямок. Сльози радості стануть найкращим підтвердженням того, що все йде правильно. Зустрічайте доленосні зміни!

Козоріг

Доля не завжди виявляє прихильність, але якщо нагороджує, то дуже щедро. Ці вихідні принесуть вам підтвердження того, що всі старання були не марними. На вас чекає успіх у справі, якій ви присвятили багато сил. Раптовий життєвий поворот, який зробить вас по-справжньому щасливим, стане для вас початком чогось нового.

Близнюки

Всесвіт вирішив довести, що дива існують. Ваша давня мрія може почати здійснюватися. У момент, коли серце починає битися частіше, важливо не злякати удачу. Не стримуйте сльози щастя, але не квапте події, дозвольте вітру змін змінювати ваше життя так, як вирішили зірки.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: Tarot, Your Tango.

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