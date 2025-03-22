Особый момент "Коридора затмений". Астролог сказала, кому ждать удара судьбы

Кому стоит готовиться к проблемам

22 марта, пояснила эксперт, мы пройдем сквозь срединную точку "коридора затмений".

"Это период роста непредсказуемости, хаоса, неразберихи во всех сферах жизни, а, казалось бы, вполне стандартные ситуации могут начать развиваться по совершенно невероятным сценариям. Ничего нельзя однозначно предсказать или спланировать", - отметила Соловьева.

Сейчас, добавила астролог, судьба может сделать неожиданный "подарок", всю значимость которого можно ощутить немного позже. Не переоценивайте свои возможности, не поддавайтесь на соблазны и провокации.

"Значительно возрастает вероятность всевозможных алогичных катастроф. Эта "точка полного штиля" призывает нас быть максимально сконцентрированными, не паниковать и оперативно реагировать на все изменения", - также рассказала Соловьева.

Эта фаза действует за 3 дня до и 3 дня после своего точного значения.

Особенно осторожными надо быть тем, кто родился:

с 19 по 25 марта

с 20 по 26 июня

с 21 по 27 сентября

с 20 по 26 декабря.

Что такое коридор затмений

Коридор затмений - это период между двумя затмениями (Солнечным и Лунным), который обычно длится примерно две недели. Считается, что в это время происходят судьбоносные события, важные изменения и кармические испытания.

В 2025 году коридор затмений продлится с 29 марта (Солнечное затмение) до 14 апреля (Лунное затмение). В это время стоит быть внимательными к знакам судьбы, не принимать поспешных решений и завершать старые дела.

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