Особливі ритуали на Новий рік, які здійснять мрії та принесуть здоров'я

В Новорічну ніч багато хто традиційно загадує бажання та озвучує плани на майбутнє, аби вони здійснилися та життя стало щасливим. І якщо ви хочете, аби мрія отримала більше шансів на втілення в реальність, можна спробувати особливі практики.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, які ритуали на Новий рік допоможуть здійснити бажання та принесуть здоров'я.
Для нього вам знадобиться лише аркуш та ручка, Напишіть свої бажання на і правильно їх "закріпіть" на наступний рік.
Зробіть наступне:
Цей ритуал, розповіла Лія, допомагає "відпустити" ваші бажання і налаштувати Всесвіт на здійснення ваших планів у Новому році.
Новорічний ритуал на щастя (ілюстрація: freepik.com)
Якщо ви хочете залучити здоров'я і добру долю в Новому році, скористайтеся практикою очищення простору та свідомості.
Астролог дала наступні "інструкції":
"Ритуали на Новий рік - це не тільки цікава традиція, а й потужний інструмент для залучення благополуччя, удачі та гармонії в житті. Вони дозволяють налаштуватися на позитивний лад і відкрити нові можливості в наступному році. Обирайте практики, які найбільше резонують з вашими прагненнями, і нехай 2025 рік принесе вам все найкраще!" - резюмувала Лагуз.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що треба робити на Новий рік, аби розбагатіти.
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