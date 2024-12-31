Особливі ритуали на Новий рік, які здійснять мрії та принесуть здоров'я

Ритуал на здійснення бажань

Для нього вам знадобиться лише аркуш та ручка, Напишіть свої бажання на і правильно їх "закріпіть" на наступний рік.

Зробіть наступне:

за декілька годин до півночі напишіть на аркуші свої головні бажання, вони мають повинні бути чіткими та реалістичними

рівно о 12-й спаліть цей папір у вогні (пам'ятайте про правила безпеки). При цьому уявляйте, що разом з попелом бажання злітають у космос і втілюються у ваше життя

залишки попелу можна зібрати та викинути за вікно або у вогонь, якщо це можливо зробити безпечно.

Цей ритуал, розповіла Лія, допомагає "відпустити" ваші бажання і налаштувати Всесвіт на здійснення ваших планів у Новому році.

Новорічний ритуал на щастя (ілюстрація: freepik.com)

Ритуал на здоров'я

Якщо ви хочете залучити здоров'я і добру долю в Новому році, скористайтеся практикою очищення простору та свідомості.

Астролог дала наступні "інструкції":

візьміть декілька гілочок розмарину або лаванди (ці трави традиційно використовуються для очищення енергетичного простору)

підпаліть їх у тарілці або жаровні, дозвольте диму розповсюджуватися по кімнаті (подбайте, аби це було безпечно)

під час цього скажіть: "Нехай здоров'я і сила приходять в мій дім. Нехай тіло і душа будуть в гармонії та здоров'ї протягом усього року"

дайте диму розсіюватися по дому, очищаючи простір.

"Ритуали на Новий рік - це не тільки цікава традиція, а й потужний інструмент для залучення благополуччя, удачі та гармонії в житті. Вони дозволяють налаштуватися на позитивний лад і відкрити нові можливості в наступному році. Обирайте практики, які найбільше резонують з вашими прагненнями, і нехай 2025 рік принесе вам все найкраще!" - резюмувала Лагуз.