Особые ритуалы на Новый год, которые осуществят мечты и принесут здоровье

В Новогоднюю ночь многие традиционно загадывают желания и озвучивают планы на будущее, чтобы они осуществились и жизнь стала счастливой. И если вы хотите, чтобы мечта получила больше шансов на воплощение в реальность, можно попробовать особые практики.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, какие ритуалы на Новый год помогут осуществить желания и принесут здоровье.
Для него вам понадобится только лист и ручка, Напишите свои желания на и правильно их "закрепите" на следующий год.
Сделайте следующее:
Этот ритуал, рассказала Лия, помогает "отпустить" ваши желания и настроить Вселенную на осуществление ваших планов в Новом году.
Новогодний ритуал на счастье (иллюстрация: freepik.com)
Если вы хотите привлечь здоровье и счастливую судьбу в Новом году, воспользуйтесь практикой очищения пространства и сознания.
Астролог дала следующие "инструкции":
"Ритуалы на Новый год - это не только интересная традиция, но и мощный инструмент для привлечения благополучия, удачи и гармонии в жизни. Они позволяют настроиться на позитивный лад и открыть новые возможности в следующем году. Выбирайте практики, которые больше всего резонируют с вашими стремлениями, и пусть 2025 год принесет вам все самое лучшее!" - резюмировала Лагуз.
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