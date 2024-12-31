Особливі ритуали на Новий рік, які здійснять мрії та принесуть здоров'я

В Новорічну ніч багато хто традиційно загадує бажання та озвучує плани на майбутнє, аби вони здійснилися та життя стало щасливим. І якщо ви хочете, аби мрія отримала більше шансів на втілення в реальність, можна спробувати особливі практики.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, які ритуали на Новий рік допоможуть здійснити бажання та принесуть здоров'я.

Ритуал на здійснення бажань

Для нього вам знадобиться лише аркуш та ручка, Напишіть свої бажання на і правильно їх "закріпіть" на наступний рік.

Зробіть наступне:

за декілька годин до півночі напишіть на аркуші свої головні бажання, вони мають повинні бути чіткими та реалістичними

рівно о 12-й спаліть цей папір у вогні (пам'ятайте про правила безпеки). При цьому уявляйте, що разом з попелом бажання злітають у космос і втілюються у ваше життя

залишки попелу можна зібрати та викинути за вікно або у вогонь, якщо це можливо зробити безпечно.

Цей ритуал, розповіла Лія, допомагає "відпустити" ваші бажання і налаштувати Всесвіт на здійснення ваших планів у Новому році.

Новорічний ритуал на щастя (ілюстрація: freepik.com)

Ритуал на здоров'я

Якщо ви хочете залучити здоров'я і добру долю в Новому році, скористайтеся практикою очищення простору та свідомості.

Астролог дала наступні "інструкції":

візьміть декілька гілочок розмарину або лаванди (ці трави традиційно використовуються для очищення енергетичного простору)

підпаліть їх у тарілці або жаровні, дозвольте диму розповсюджуватися по кімнаті (подбайте, аби це було безпечно)

під час цього скажіть: "Нехай здоров'я і сила приходять в мій дім. Нехай тіло і душа будуть в гармонії та здоров'ї протягом усього року"

дайте диму розсіюватися по дому, очищаючи простір.

"Ритуали на Новий рік - це не тільки цікава традиція, а й потужний інструмент для залучення благополуччя, удачі та гармонії в житті. Вони дозволяють налаштуватися на позитивний лад і відкрити нові можливості в наступному році. Обирайте практики, які найбільше резонують з вашими прагненнями, і нехай 2025 рік принесе вам все найкраще!" - резюмувала Лагуз.