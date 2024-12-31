Особые ритуалы на Новый год, которые осуществят мечты и принесут здоровье
В Новогоднюю ночь многие традиционно загадывают желания и озвучивают планы на будущее, чтобы они осуществились и жизнь стала счастливой. И если вы хотите, чтобы мечта получила больше шансов на воплощение в реальность, можно попробовать особые практики.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Лия Лагуз рассказала, какие ритуалы на Новый год помогут осуществить желания и принесут здоровье.
Ритуал на осуществление желаний
Для него вам понадобится только лист и ручка, Напишите свои желания на и правильно их "закрепите" на следующий год.
Сделайте следующее:
- за несколько часов до полуночи напишите на листе свои главные желания, они должны быть четкими и реалистичными
- ровно в 12 часов сожгите эту бумагу в огне (помните о правилах безопасности). При этом представляйте, что вместе с пеплом желания взлетают в космос и воплощаются в вашу жизнь
- остатки пепла можно собрать и выбросить за окно или в огонь, если это возможно сделать безопасно.
Этот ритуал, рассказала Лия, помогает "отпустить" ваши желания и настроить Вселенную на осуществление ваших планов в Новом году.
Новогодний ритуал на счастье (иллюстрация: freepik.com)
Ритуал на здоровье
Если вы хотите привлечь здоровье и счастливую судьбу в Новом году, воспользуйтесь практикой очищения пространства и сознания.
Астролог дала следующие "инструкции":
- возьмите несколько веточек розмарина или лаванды (эти травы традиционно используются для очищения энергетического пространства)
- подожгите их в тарелке или жаровне, позвольте дыму распространяться по комнате (позаботьтесь, чтобы это было безопасно)
- во время этого скажите: "Пусть здоровье и сила приходят в мой дом. Пусть тело и душа будут в гармонии и здоровье в течение всего года"
- дайте дыму рассеиваться по дому, очищая пространство.
"Ритуалы на Новый год - это не только интересная традиция, но и мощный инструмент для привлечения благополучия, удачи и гармонии в жизни. Они позволяют настроиться на позитивный лад и открыть новые возможности в следующем году. Выбирайте практики, которые больше всего резонируют с вашими стремлениями, и пусть 2025 год принесет вам все самое лучшее!" - резюмировала Лагуз.
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