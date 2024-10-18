Ваш особистий оберіг: чому завжди треба носити булавку?

Булавка здавна вважається потужним оберегом від пристріту та псування. Вона може слугувати універсальним захистом від негативної енергії та магічного впливу.
РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, від чого захищає та як правильно носити оберіг-булавку.
Езотерики рекомендують обирати срібло, особливо якщо ви часто відчуваєте негативну енергію чи заздрість. Проте і звичайна металева шпилька може стати ефективним оберегом, якщо її правильно налаштувати.
Також треба прикріпити до шпильки бусини або бісер. Кожен колір має своє значення:
Правильно підібраний колір бусин допомагає спрямувати енергію оберега на конкретну людину чи ситуацію. Однак, навіть проста шпилька без прикрас може служити оберегом, якщо її активувати.
Вибравши один із ритуалів, можна активувати шпильку та зробити її потужним оберегом. Важливо, щоб процес проводився з чистими думками та вірою у захисну силу шпильки, оскільки саме віра та наміри надають амулету його силу.
Таким чином, булавка служитиме надійним захисником, якщо дотримуватися цих правил носіння та зберігання.
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