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Ваш личный оберег: почему всегда нужно носить булавку?

От чего защищает булавка (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Булавка издавна считается мощным оберегом от сглаза и порчи. Она может служить универсальной защитой от отрицательной энергии и магического воздействия.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, от чего защищает и как правильно носить оберег-булавку.

Как правильно выбрать булавку для оберега

Эзотерики рекомендуют выбирать серебро, особенно если вы часто ощущаете отрицательную энергию или зависть. Однако и обычная металлическая заколка может стать эффективным оберегом, если ее правильно настроить.

Также нужно прикрепить к заколке бусины или бисер. Каждый цвет имеет свое значение:

  • Зеленый - для защиты детей и беременных женщин
  • Желтый - для сохранения дружбы и защиты близких людей
  • Красный - для защиты от порчи и сохранения любви
  • Синий - для охраны семьи и дома.

Правильно подобранный цвет бусин помогает направить энергию оберега на конкретного человека или ситуацию. Однако даже простая шпилька без украшений может служить оберегом, если ее активировать.

Способы активации оберега в виде булавки

  • Ритуал с огнем. Зажгите церковную свечу, нагрейте шпильку над пламенем и трижды капните воск на ушки шпильки, приговаривая: "Ангел-Хранитель, приставленный ко мне Богом, защити своей рукой от сглаза, порчи, колдовства." Воск не удаляйте, он распадется сам.
  • Ритуал с водой. Налейте родниковую или святую воду в емкость, положите шпильку на дно и несколько раз произнесите: "Острие твое защитить меня от дьявольских вмешательств и зла, творящегося людьми." Оставьте шпильку в воде в сутки.
  • Ритуал с красной нитью. Возьмите красную шерстяную нить, завяжите 12 узлов вдоль шпильки, приговаривая: "Узлы крепкие отведут несчастье, рознь, злобу, беды. От черной магии спасут."

Выбрав один из ритуалов, можно активировать шпильку и сделать ее мощным оберегом. Важно, чтобы процесс проводился с чистыми мыслями и верой в защитную силу шпильки, поскольку именно вера и намерения придают амулету его силу.

Как правильно носить булавку-оберег

  • Собственный оберег, активированный с помощью ритуала, нельзя никому давать. Он должен принадлежать только Вам и всегда быть приколот к одежде.
  • Яркую шпильку (с цветными бусинами) нужно носить на видном месте, чтобы она впитывала в себя негативное влияние и плохие взгляды.
  • Прикалывать булавку следует вертикально, ушками вниз.
  • Если цель оберега - защитить личное счастье или любовь любимого человека, его можно скрыть под одеждой.

Таким образом, булавка будет служить надежным защитником, если соблюдать эти правила ношения и хранения.

Раньше мы рассказывали, по каким признакам можно определить, что на вас порча.

Также узнайте тексты четырех молитв от порчи и сглаза.

При написании материала были использованы источники: сайт "Ґанок", Wiki How.

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