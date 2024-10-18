Ваш личный оберег: почему всегда нужно носить булавку?

Булавка издавна считается мощным оберегом от сглаза и порчи. Она может служить универсальной защитой от отрицательной энергии и магического воздействия.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, от чего защищает и как правильно носить оберег-булавку.
Эзотерики рекомендуют выбирать серебро, особенно если вы часто ощущаете отрицательную энергию или зависть. Однако и обычная металлическая заколка может стать эффективным оберегом, если ее правильно настроить.
Также нужно прикрепить к заколке бусины или бисер. Каждый цвет имеет свое значение:
Правильно подобранный цвет бусин помогает направить энергию оберега на конкретного человека или ситуацию. Однако даже простая шпилька без украшений может служить оберегом, если ее активировать.
Выбрав один из ритуалов, можно активировать шпильку и сделать ее мощным оберегом. Важно, чтобы процесс проводился с чистыми мыслями и верой в защитную силу шпильки, поскольку именно вера и намерения придают амулету его силу.
Таким образом, булавка будет служить надежным защитником, если соблюдать эти правила ношения и хранения.
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При написании материала были использованы источники: сайт "Ґанок", Wiki How.