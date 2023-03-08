З особистим ліфтом за 230 мільйонів. У Києві продають люксову 5-кімнатну квартиру (фото)

Що незвичайного у квартирі за 230 мільйонів

Пентхаус за понад 6 000 000 доларів розташований у житловому кварталі "Статус Град" на Дніпровській Набережній. Нерухомість займає два поверхи - 26 та 27.

В оголошенні зазначено, що загальна площа квартири становить 416 квадратних метрів, а житлова - 350. Вказано також і те, що дизайн квартири є унікальним.

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)

"Житло бізнес-класу виконане за авторським дизайн-проєктом, з використанням найякісніших і найдорожчих матеріалів, спеціально відібраних, замовлених і привезених з різних куточків планети", - йдеться в оголошенні.

Проте найголовнішою "родзинкою" є далеко не ціна та не дизайн. Всередину квартири веде особистий ліфт. На фото видно, що його стилізовано під велику колону, яка схожа на акваріум, хоча рибок і немає.

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)

В оголошенні написано, що ліфт продумано для того, аби мешканець міг "знизити контакти із зовнішнім світом до мінімуму".

Продавець також робить акцент на виді, який відкривається з вікон пентхауса.

"Унікальністю цієї пропозиції є огляд на 280 градусів, завдяки широким панорамним вікнам і кільком терасам", - пише він.

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)

Крім усього переліченого, у квартирі є:

дві вітальні

декілька спалень

дві окремі дитячі кімнати

спортзал

кухня-студія

вбиральня

кілька санвузлів

До найближчої станції метро (Осокорки або Славутич) мешканцям цього ЖК доведеться пройти 7-14 хвилин пішки, що може бути не найзручнішим розташуванням.

Проте поняття комфорту може виражатися не в локації, а в особистому ліфті, як, наприклад, у цьому помешканні.

Так виглядає квартира в Києві за понад 230 000 000 гривень (фото: dom.ria.com)