Жити у серці Києва. Скільки коштують квартири на Хрещатику: ціни та фото

Жити на Хрещатику – мрія багатьох українців. Там розташовані старовинні будинки, з просторими кімнатами та шикарним видом на місто з вікон. У будинках на Хрещатику є різні варіанти квартир – від невеликих та порівняно недорогих – до трикімнатних хором.

Скільки коштує квартира в центрі столиці та як виглядає таке житло всередині – читайте у матеріалі Styler нижче.

1-кімнатна квартира на Хрещатику

Невелика квартира в одному з цегляних будинків, яка знаходиться на 8 поверсі, коштуватиме 4500$ за квадратний метр. Вартість квартири, яка на фото нижча – 350 тисяч доларів (13 108 613 гривень). Її площа – 77 кв. м.

Приміщення обладнане всією необхідною побутовою технікою та меблями, опалення – централізоване. Встановлено склопакети, нову сантехніку та броньовані двері.

У середньому однокімнатні квартири в цьому районі коливаються від 180 000 доларів.

Так виглядає 1-кімнатна квартира на Хрещатику (Скріншоти)

2-кімнатна квартира на Хрещатику

Ціни на 2 кімнати в центрі столиці недалеко пішли від цін на однокімнатне житло. Варто відзначити, що і площа цих квартир може бути такою самою. Середня ціна – від $3400 до $4700 за квадратний метр.

Наприклад, ця квартира обійдеться у 250 000 доларів (9 363 295 гривень). Вона знаходиться на 5 поверсі 7-поверхового будинку, в ній 73 квадрати, з яких лише кухня займає 28 метрів. Опалення – централізоване, цегляні стіни.

Як зазначається в оголошенні, висота стелі - 3,5 м, ремонт зроблений у скандинавському стилі з якісних матеріалів. Кухня та побутова техніка вбудована.

Так виглядає 2-кімнатна квартира на Хрещатику (Скріншоти)

А ось ця квартира знаходиться в іншому будинку (ЖК Капітолій) і її ціна майже вдвічі вища, хоча площа житла така сама. Її ціна – 475 000 доларів (17 790 261 гривня). Знаходиться ця квартира на 4 поверсі 22-поверхового будинку. Загальна площа – 100 кв. метрів. Кухня – 18 кв. метрів.

У квартирі зроблено дизайнерський ремонт, вона повністю укомплектована меблями та побутовою технікою. У будинку є власна інфраструктура, система очищення води, охорона, відеоспостереження, закрита територія, паркінг, ландшафтний дизайн двору.

Так виглядає 2-кімнатна квартира на Хрещатику (Скріншоти)

Ще одна квартира у самому центрі вулиці Хрещатик – 2 кімнати з гарним ремонтом, на 3 поверсі 7-поверхового будинку. Правильне планування, консьєрж, паркування, поруч магазини. Площа – 70 кв. метрів. Ціна – 250 000 доларів.

Так виглядає 2-кімнатна квартира на Хрещатику (Скріншоти)

І найбюджетніша 2-кімнатна квартира на Хрещатику коштуватиме 219 000 доларів. Вона знаходиться на 7-му поверсі 10-поверхового будинку, її площа 68 кв. метрів. Будинок - сталінка, кімнати роздільні та зроблений євроремонт.

Так виглядає 2-кімнатна квартира на Хрещатику (Скріншоти)

3-кімнатну квартиру на Хрещатику

3-кімнатна квартира в центрі столиці обійдеться приблизно в таку ж суму, що і 2 кімнати. Середня ціна за квадратний метр – від $3200. А площа таких квартир коливається від 80 метрів квадратних і вище.

Наприклад, за цю симпатичну квартиру власники хочуть 255 000 доларів (9 550 561 гривня). У цій квартирі 3 кімнати, вона знаходиться на 6-му поверсі 8-поверхового цегляного будинку. Опалення – централізоване. Кухня невелика – 7,5 квадратних метрів. Висота стель – 3,5 м.

У будинку є ліфт та все необхідне для проживання, двір закритий, магнітний замок. Вид із вікон - панорамний.

Так виглядає 3-кімнатна квартира на Хрещатику (Скріншоти)

У середньому, ціни на трикімнатні квартири на Хрещатику стартують від 250 000 доларів. Ціна багато в чому залежить від самого будинку, тому що в центрі столиці є старі "сталінки" та новіші будинки. Також має значення стану житла, ремонт, наявність побутової техніки та стану сантехніки.