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С личным лифтом за 230 миллионов. В Киеве продают люксовую 5-комнатную квартиру (фото)

Появились фото 5-комнатной квартиры за 230 000 000 гривен (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Дарницком районе Киева продают квартиру с 5 комнатами и личным лифтом внутрь более чем за 230 000 000 гривен. В объявлении говорится, что "фишка" жилья в том, что из его окон открывается обзор едва ли не на все 360 градусов.

Соответствующее объявление появилось на сайте продажи и аренды недвижимости DOM.RIA.

Что необычного в квартире за 230 миллионов

Пентхаус за более чем 6 000 000 долларов расположен в жилом квартале "Статус Град" на Днепровской Набережной. Недвижимость занимает два этажа - 26 и 27.

В объявлении указано, что общая площадь квартиры составляет 416 квадратных метров, а жилая - 350. Указано также и то, что дизайн квартиры уникален.

Так выглядит квартира в Киеве ценой свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)

"Жилье бизнес-класса выполнено по авторскому дизайн-проекту, с использованием самых качественных и дорогих материалов, специально отобранных, заказанных и привезенных из разных уголков планеты", - говорится в объявлении.

Однако самой главной "изюминкой" далеко не цена и не дизайн. Внутрь квартиры ведет личный лифт. На фото видно, что он стилизован под большую колонну, похожую на аквариум, хотя рыбок и нет.

Так выглядит квартира в Киеве ценой свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)

В объявлении написано, что лифт продуман для того, чтобы житель мог "снизить контакты с внешним миром до минимума".

Продавец также делает акцент на виде, открывающемся из окон пентхауса.

"Уникальностью этого предложения является обзор на 280 градусов благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам", - пишет он.

Так выглядит квартира в Киеве ценой свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)

Помимо всего перечисленного, в квартире есть:

  • две гостиные
  • несколько спален
  • две отдельные детские комнаты
  • спортзал
  • кухня-студия
  • туалет
  • несколько санузлов

До ближайшей станции метро (Осокорки или Славутич) жителям этого ЖК придется пройти 7-14 минут пешком, что может оказаться не самым удобным расположением.

Однако понятие комфорта может выражаться не в локации, а в личном лифте, как, например, в этой квартире.

Так выглядит квартира в Киеве свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)

Раньше мы показывали, как выглядит самая дешевая квартира во Львове и сколько она стоит.

Читайте также, сколько стоят квартиры на Крещатике в Киеве.

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