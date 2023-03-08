С личным лифтом за 230 миллионов. В Киеве продают люксовую 5-комнатную квартиру (фото)

Что необычного в квартире за 230 миллионов

Пентхаус за более чем 6 000 000 долларов расположен в жилом квартале "Статус Град" на Днепровской Набережной. Недвижимость занимает два этажа - 26 и 27.

В объявлении указано, что общая площадь квартиры составляет 416 квадратных метров, а жилая - 350. Указано также и то, что дизайн квартиры уникален.

Так выглядит квартира в Киеве ценой свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)

"Жилье бизнес-класса выполнено по авторскому дизайн-проекту, с использованием самых качественных и дорогих материалов, специально отобранных, заказанных и привезенных из разных уголков планеты", - говорится в объявлении.

Однако самой главной "изюминкой" далеко не цена и не дизайн. Внутрь квартиры ведет личный лифт. На фото видно, что он стилизован под большую колонну, похожую на аквариум, хотя рыбок и нет.

Так выглядит квартира в Киеве ценой свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)

В объявлении написано, что лифт продуман для того, чтобы житель мог "снизить контакты с внешним миром до минимума".

Продавец также делает акцент на виде, открывающемся из окон пентхауса.

"Уникальностью этого предложения является обзор на 280 градусов благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам", - пишет он.

Так выглядит квартира в Киеве ценой свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)

Помимо всего перечисленного, в квартире есть:

две гостиные

несколько спален

две отдельные детские комнаты

спортзал

кухня-студия

туалет

несколько санузлов

До ближайшей станции метро (Осокорки или Славутич) жителям этого ЖК придется пройти 7-14 минут пешком, что может оказаться не самым удобным расположением.

Однако понятие комфорта может выражаться не в локации, а в личном лифте, как, например, в этой квартире.

Так выглядит квартира в Киеве свыше 230 000 000 гривен (фото: dom.ria.com)