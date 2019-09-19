Особливого тепла не чекайте: синоптики розповіли, коли прийде "бабине літо"

Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода готує жителям України ще один сюрприз

Погода в Україні в останні дні не сильно радує жителів більшості областей. Практично у всіх регіонах знизилася температура повітря, місцями вночі сягає до +5 +8 градусів, а в Карпатах навіть вже випав перший сніг. Однак після декількох холодних днів з дрібними дощами і штормовим вітром, синоптики прогнозують потепління і суху погоду. Про це пише видання "Факти".

Як розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, в найближчі дні в Україні буде холодно і дощитиме, а невелике потепління варто очікувати з понеділка.

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"У найближчі чотири доби в більшості областей України часом йтиме невеликий дощ. На цьому тлі почнеться зниження температурного фону: вночі стовпчик термометрів опуститься до +5 +10 градусів. Денна температура в більшості областей знизиться до +10 +15 градусів, у східних областях залишиться в межах +20 градусів. А далі, орієнтовно з 24 по 26 вересня, буде відбуватися поступове підвищення денної температури до +20 +24 градусів, дощі припиняться", - розповіла синоптик.

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Народний синоптик Леонід Горбань зазначив, що сильного потепління чекати не варто і спрогнозував холодну і дощову осінь.

"Не варто розраховувати на високу температуру в найближчі дні, стовпчики термометрів вдень не піднімуться вище позначки 20 градусів тепла, а вночі коливатиметься в межах 5 градусів тепла. А ось в жовтні настане класична осінь, але і вона буде різною на півдні і півночі. Так, в південній частині країни збережеться тепло, температура вдень сягатиме позначки +22, а ось на півночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5 +7 градусів. Цей місяць багатий на опади. Дні дощової погоди будуть чергуватися з сухими, сонячними, але не жаркими днями. Останній місяць осені буде холодним навіть для цієї пори року: перші провісники у вигляді сильних і холодних дощів можуть прийти вже 7 і 8 листопада. Після короткочасного прояснення опади знову повернуться вже у вигляді мокрого снігу. Після 15 листопада прийде похолодання, аж до нічних заморозків", - зазначив синоптик.