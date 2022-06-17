Особливо небезпечна дітям: українців попередили про отруйну рослину

Гігантський борщівник (борщівник Сосновського) - отруйна повсюдно поширена рослина з білими квітами, без різкого запаху. Спочатку сік не викликає ніяких неприємних відчуттів на шкірі, але незабаром викликає сильний опік.

Які симптоми опіку від цієї отруйної рослини, і як їх лікувати, розповіла педіатр Дар'я Власенко.

Чим небезпечний борщівник

У соку борщівника містяться речовини, які активуються світлом (природним або штучним ультрафіолетовим випромінюванням) - фуранокумаріни.

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Контакт з гігантським соком борщівника в поєднанні з впливом світла викликає біль і ураження шкіри, схожі на опіки. Лікар пояснила, що весь підступ в тому, що ураження серйозні, а виникають не відразу.

Кому небезпечний борщівник

Ця рослина особливо небезпечно дітям і людям з чутливою шкірою.

Симптоми опіків

Ураження шкіри можуть з'явитися і через 48 годин після контакту з соком борщівника.

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Поразки характеризуються:

Починається все з сверблячки.

Почервоніння і набряклість шкіри.

Міхури.

Поверхневі або більш серйозні опіки.

Біль.

⠀Уразливі такі частини тіла:

Тильна сторона рук.

Кисть.

Нога.

Око.

Обличчя.

Коли потрібно терміново до лікаря?

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Дитина проконтактувала з борщівником.

Сік рослини потрапив в очі (небезпека сліпоти).

У потерпілого є температура.

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До серйозних поразок відносяться

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Шкіра стає червоною і опухлою на більш ніж 1/3 тіла, з виразками.

Є великі бульбашки (принаймні, 2,5 см або більше, ніж чверть монети).

Не розкривайте бульбашки намагайтеся вберегти їх від тертя одягом.

Поразки з'являються на декількох частинах тіла.

Пошкодження містять гній (непрозора, жовта рідина).

Як допомогти при опіках?