Особливо небезпечна дітям: українців попередили про отруйну рослину
Гігантський борщівник (борщівник Сосновського) - отруйна повсюдно поширена рослина з білими квітами, без різкого запаху. Спочатку сік не викликає ніяких неприємних відчуттів на шкірі, але незабаром викликає сильний опік.
Які симптоми опіку від цієї отруйної рослини, і як їх лікувати, розповіла педіатр Дар'я Власенко.
Чим небезпечний борщівник
У соку борщівника містяться речовини, які активуються світлом (природним або штучним ультрафіолетовим випромінюванням) - фуранокумаріни.
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Контакт з гігантським соком борщівника в поєднанні з впливом світла викликає біль і ураження шкіри, схожі на опіки. Лікар пояснила, що весь підступ в тому, що ураження серйозні, а виникають не відразу.
Кому небезпечний борщівник
Ця рослина особливо небезпечно дітям і людям з чутливою шкірою.
Симптоми опіків
Ураження шкіри можуть з'явитися і через 48 годин після контакту з соком борщівника.
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Поразки характеризуються:
- Починається все з сверблячки.
- Почервоніння і набряклість шкіри.
- Міхури.
- Поверхневі або більш серйозні опіки.
- Біль.
⠀Уразливі такі частини тіла:
- Тильна сторона рук.
- Кисть.
- Нога.
- Око.
- Обличчя.
Коли потрібно терміново до лікаря?
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Дитина проконтактувала з борщівником.
Сік рослини потрапив в очі (небезпека сліпоти).
У потерпілого є температура.
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До серйозних поразок відносяться
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- Шкіра стає червоною і опухлою на більш ніж 1/3 тіла, з виразками.
- Є великі бульбашки (принаймні, 2,5 см або більше, ніж чверть монети).
- Не розкривайте бульбашки намагайтеся вберегти їх від тертя одягом.
- Поразки з'являються на декількох частинах тіла.
- Пошкодження містять гній (непрозора, жовта рідина).
Як допомогти при опіках?
- Видаліть сік якомога швидше з паперовим рушником, не тріть. Уникайте поширення соку по поверхні шкіри.
- Промийте уражені ділянки шкіри водою з милом і вимийте руки.
- Зніміть одяг і виперіть її, щоб уникнути забруднення інших частин вашого тіла або предметів навколо.
- Уникайте впливу на уражені ділянки шкіри природного або штучного світла.
- Якщо сік потрапив в очі - терміново їх промийте.
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