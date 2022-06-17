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Особливо небезпечна дітям: українців попередили про отруйну рослину

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П'ятниця 17 червня 2022 13:10
Особливо небезпечна дітям: українців попередили про отруйну рослину Фото: гігантський борщівник небезпечний для дітей (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Гігантський борщівник (борщівник Сосновського) - отруйна повсюдно поширена рослина з білими квітами, без різкого запаху. Спочатку сік не викликає ніяких неприємних відчуттів на шкірі, але незабаром викликає сильний опік.

Які симптоми опіку від цієї отруйної рослини, і як їх лікувати, розповіла педіатр Дар'я Власенко.

Чим небезпечний борщівник

У соку борщівника містяться речовини, які активуються світлом (природним або штучним ультрафіолетовим випромінюванням) - фуранокумаріни.

Контакт з гігантським соком борщівника в поєднанні з впливом світла викликає біль і ураження шкіри, схожі на опіки. Лікар пояснила, що весь підступ в тому, що ураження серйозні, а виникають не відразу.

Кому небезпечний борщівник

Ця рослина особливо небезпечно дітям і людям з чутливою шкірою.

Симптоми опіків

Ураження шкіри можуть з'явитися і через 48 годин після контакту з соком борщівника.

Поразки характеризуються:

  • Починається все з сверблячки.
  • Почервоніння і набряклість шкіри.
  • Міхури.
  • Поверхневі або більш серйозні опіки.
  • Біль.

Уразливі такі частини тіла:

  • Тильна сторона рук.
  • Кисть.
  • Нога.
  • Око.
  • Обличчя.

Коли потрібно терміново до лікаря?

Дитина проконтактувала з борщівником.
Сік рослини потрапив в очі (небезпека сліпоти).
У потерпілого є температура.

До серйозних поразок відносяться

  • Шкіра стає червоною і опухлою на більш ніж 1/3 тіла, з виразками.
  • Є великі бульбашки (принаймні, 2,5 см або більше, ніж чверть монети).
  • Не розкривайте бульбашки намагайтеся вберегти їх від тертя одягом.
  • Поразки з'являються на декількох частинах тіла.
  • Пошкодження містять гній (непрозора, жовта рідина).

Як допомогти при опіках?

  • Видаліть сік якомога швидше з паперовим рушником, не тріть. Уникайте поширення соку по поверхні шкіри.
  • Промийте уражені ділянки шкіри водою з милом і вимийте руки.
  • Зніміть одяг і виперіть її, щоб уникнути забруднення інших частин вашого тіла або предметів навколо.
  • Уникайте впливу на уражені ділянки шкіри природного або штучного світла.
  • Якщо сік потрапив в очі - терміново їх промийте.

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