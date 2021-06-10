Основные симптомы сезонной аллергии: как выявить возбудителя

От сезонной аллергии страдает треть населения планеты. Даже если вы гуляете далеко от места, где растет аллерген, избежать раздражения не удастся. Ведь пыльца растений очень быстро распространяется.

Об этом в Telegram-канале пишет МОЗ Украины.

В Минздраве заявили, что дождливая погода лишь увеличивает проявление аллергии, сезонной астмы или отека, поскольку аллергенность белковой структуры повышается.

Когда исследование выявит причину аллергии врач может назначить АСИТ терапию.

Причину аллергии поможет решить аллерголог и молекулярная диагностика. Ее проводят даже во время употребления антигистаминных препаратов, если они жизненно необходимы для вас. Кроме того, если препаратов вы не принимаете, то можно пройти прик-тест.

Фото: растения, которые могут вызвать аллергию (pixabay)

В Минздраве рассказали, что все зависит от аллергена, с которым контактирует организм. Но самыми распространенными симптомами являются чихание, заложенность носа, кожный зуд, слезотечение, покраснение, кашель. Однако, такие симптомы схожи с проявлениями других болезней, поэтому необходимо выявить аллерген.

Так, пыльцевых аллергенов является всего их насчитывают около 100 видов.

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