Основні симптоми сезонної алергії: як виявити збудника

Так, пилкових алергенів є найбільше, їх налічують близько 100 видів.

Симптоми сезонної алергії

У МОЗ розповіли, що все залежить від алергену, з яким контактує організм. Але найпоширенішими симптомами є чхання, закладеність носу, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, кашель. Однак, такі симптоми схожі з проявами інших хвороб, тому необхідно виявити алерген.

Фото: симптоми сезонної алергії (pexels)

Які рослини викликають алергію?

До найпоширеніших відносять: амброзія, медова трава м'яка, тимофіївка лучна, костриця, житня трава, стоколос, пажитниця багаторічна, мітлиця, пахуча трава звичайна, китник лучний.

Фото: рослини, які можуть викликати алергію (pixabay)

Як виявити збудника алергії?

Причину алергії допоможе вирішити алерголог та молекулярна діагностика. Її проводять навіть під час вживання антигістамінних препаратів, якщо вони життєво необхідні для вас. Окрім того, якщо препаратів ви не приймаєте, то можна пройти прик-тест.

Фото: діагностика, для вияву збудника алергії (pixabay)

Коли дослідження виявить причину алергії лікар може призначити АСІТ терапію.

Чи зменшується кількість пилку після дощу?

У МОЗ заявили, що дощова погода лише збільшує прояв алергії, сезонної астми чи набряку, оскільки алергенність білкової структури підвищується.