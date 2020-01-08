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Основные симптомы онкозаболеваний: медики назвали первые признаки рака

STYLERЖизнь    08.01.2020 - 07:04
Основные симптомы онкозаболеваний: медики назвали первые признаки рака
Симптомы рака (фото: коллаж РБК-Украина)

Медики назвали главные симптомы онкозаболеваний

Рак является очень коварным заболеванием. Довольно часто он проявляет себя внезапно и человек может ничего не подозревать, что с его организмом что-то не так. Выживание очень часто зависит от того, насколько рано поставлен диагноз.

Медики подчеркивают, что если у вас есть симптомы, которые долгое время не проходят, то не стоит медлить, а необходимо обращаться к специалистам. Ведь некоторые симптомы рака не так очевидны.

Признаки рака, о которых нужно знать

Систематический кашель или охриплость. Это могут быть общие симптомы респираторных инфекций, но, если они не проходят через три-четыре недели, необходимо провериться у врача. Это может быть признаком рака гортани, легких, пищевода или щитовидной железы.

Резкая потеря веса. У здоровых людей вес просто так не теряется. Поэтому, если вы ни с того ни с сего вы потеряли 5 килограмм или больше, то нужно провериться у врача.

Затрудненное глотание. Это может быть связано с раком головы и шеи. Болезнь оказывает влияние на слизистые оболочки.

Сильная усталость. Постоянная утомляемость может свидетельствовать о разных проблемах с организмом, но это также один из признаков рака желудка, толстой кишки и лейкемии.

Изменения в дефекации. Если есть кровотечение или консистенция стула внезапно изменилась, это может быть признаком рака толстой кишки. Также долгие запоры тоже являются тревожным признаком.

Увеличенные вен на животе могут свидетельствовать о раке печени.

Зуд. У зуда кожи могут быть разные причины, но он может свидетельствовать о раке крови или лимфомы.

Вздутие живота может быть связано с раком яичников.

Изменения в груди. Уплотнения, сморщивание сосков, боль, повышенная чувствительность, выделения и зудящая кожа могут свидетельствовать о заболевании. При этом раком груди болеют не только женщины. Мужчины тоже сталкиваются с этим недугом.

Боль в ушах, язвы во рту и уплотнения на шее могут означать рак ротовой полости.

Хроническая изжога. Несварение желудка бывает часто, но, если изжога долго не проходит, это может быть причиной рака пищевода.

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