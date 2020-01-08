Основні симптоми онкозахворювань: медики назвали перші ознаки раку

Симптоми раку (фото: колаж РБК-Україна)

Медики назвали головні симптоми онкозахворювань

Рак є дуже підступним захворюванням. Досить часто він проявляє себе раптово і людина може нічого не підозрювати, що з його організмом щось не так. Виживання дуже часто залежить від того, наскільки рано поставлений діагноз.

Медики підкреслюють, що якщо у вас є симптоми, які довгий час не проходять, то не варто зволікати, а необхідно звертатися до фахівців. Адже деякі симптоми раку не так очевидні.

Ознаки раку, про які потрібно знати

Систематичний кашель або захриплість. Це можуть бути загальні симптоми респіраторних інфекцій, але, якщо вони не проходять через три-чотири тижні, необхідно перевіритися у лікаря. Це може бути ознакою раку гортані, легенів, стравоходу або щитовидної залози.

Різка втрата ваги. У здорових людей вага просто так не втрачається. Тому, якщо ви ні з того ні з сього ви втратили 5 кілограм або більше, то потрібно перевіритися у лікаря.

Утруднене ковтання. Це може бути пов'язано з раком голови і шиї. Хвороба впливає на слизові оболонки.

Сильна втома. Постійна втомлюваність може свідчити про різні проблеми з організмом, але це також одна з ознак раку шлунка, товстої кишки та лейкемії.

Зміни в дефекації. Якщо є кровотеча або консистенція випорожнення раптово змінилася, це може бути ознакою раку товстої кишки. Також довгі запори теж є тривожною ознакою.

Збільшені вен на животі можуть свідчити про рак печінки.

Свербіж. У свербіння шкіри можуть бути різні причини, але воно може свідчити про рак крові або лімфоми.

Здуття живота може бути пов'язано з раком яєчників.

Зміни в грудях. Ущільнення, зморщування сосків, біль, підвищена чутливість, виділення і свербіння шкіри можуть свідчити про захворювання. При цьому раком грудей хворіють не тільки жінки. Чоловіки теж стикаються з цією недугою.

Біль у вухах, виразки в роті і ущільнення на шиї можуть означати рак ротової порожнини.

Хронічна печія. Нетравлення шлунка буває часто, але, якщо печія довго не проходить, це може бути причиною раку стравоходу.