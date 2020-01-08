Основні симптоми онкозахворювань: медики назвали перші ознаки раку

Медики назвали головні симптоми онкозахворювань
Рак є дуже підступним захворюванням. Досить часто він проявляє себе раптово і людина може нічого не підозрювати, що з його організмом щось не так. Виживання дуже часто залежить від того, наскільки рано поставлений діагноз.
Медики підкреслюють, що якщо у вас є симптоми, які довгий час не проходять, то не варто зволікати, а необхідно звертатися до фахівців. Адже деякі симптоми раку не так очевидні.
Систематичний кашель або захриплість. Це можуть бути загальні симптоми респіраторних інфекцій, але, якщо вони не проходять через три-чотири тижні, необхідно перевіритися у лікаря. Це може бути ознакою раку гортані, легенів, стравоходу або щитовидної залози.
Різка втрата ваги. У здорових людей вага просто так не втрачається. Тому, якщо ви ні з того ні з сього ви втратили 5 кілограм або більше, то потрібно перевіритися у лікаря.
Утруднене ковтання. Це може бути пов'язано з раком голови і шиї. Хвороба впливає на слизові оболонки.
Сильна втома. Постійна втомлюваність може свідчити про різні проблеми з організмом, але це також одна з ознак раку шлунка, товстої кишки та лейкемії.
Зміни в дефекації. Якщо є кровотеча або консистенція випорожнення раптово змінилася, це може бути ознакою раку товстої кишки. Також довгі запори теж є тривожною ознакою.
Збільшені вен на животі можуть свідчити про рак печінки.
Свербіж. У свербіння шкіри можуть бути різні причини, але воно може свідчити про рак крові або лімфоми.
Здуття живота може бути пов'язано з раком яєчників.
Зміни в грудях. Ущільнення, зморщування сосків, біль, підвищена чутливість, виділення і свербіння шкіри можуть свідчити про захворювання. При цьому раком грудей хворіють не тільки жінки. Чоловіки теж стикаються з цією недугою.
Біль у вухах, виразки в роті і ущільнення на шиї можуть означати рак ротової порожнини.
Хронічна печія. Нетравлення шлунка буває часто, але, якщо печія довго не проходить, це може бути причиною раку стравоходу.