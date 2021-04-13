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Основанная украинцем компания готовится запустить ракету в космос: мощные фото

Автор: Светлана Мащенко

Ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace, основанная украинцем, уже заняла свое место на пусковом стенде базы ВВС США Ванденберг, откуда она отправится в дебютный полет.

Об этом нам рассказали в пресс-службе компании.

Firefly Alpha установили на стартовой площадке 12 апреля, как раз в годовщину первого полета человека в космос. В последующие несколько недель ей предстоит пройти финальные предполетные тесты.

Фото: Firefly Alpha заняла место на пусковом стенде (пресс-служба)

"Четыре года… и 10 минут", - так прокомментировал процесс подъема ракеты на стартовый стенд основатель компании Макс Поляков на своей странице в Facebook.

Firefly Aerospace - это частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги - от низкой околоземной орбиты и до Луны.

А ракету Alpha уже называют конкурентом Falcon-1 американского изобретателя и миллиардера Илона Маска.

Фото: Ракета Firefly Alpha готовится к полету в космос (пресс-служба)

Ранее сообщалось, что ВСУ в ближайшее время получат крылатые ракеты, который не было на вооружении 27 лет.

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