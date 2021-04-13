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Заснована українцем компанія готується запустити ракету в космос: потужні фото

Автор: Світлана Мащенко

Ракета-носій Alpha американської компанії Firefly Aerospace, заснована українцем, вже зайняла своє місце на пусковому стенді бази ВПС США Ванденберг, звідки вона відправиться в дебютний політ.

Про це нам розповіли в прес-службі компанії.

Firefly Alpha встановили на стартовому майданчику 12 квітня, якраз у річницю першого польоту людини в космос. В наступні кілька тижнів їй належить пройти фінальні передпольотні тести.

Фото: Firefly Alpha зайняла місце на пусковому стенді (прес-служба)

"Чотири роки... і 10 хвилин", - так прокоментував процес підйому ракети на стартовий стенд засновник компанії Макс Поляков на своїй сторінці в Facebook.

Firefly Aerospace - це приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги - від низької навколоземної орбіти - до Місяця.

А ракету Alpha вже називають конкурентом Falcon-1 американського винахідника і мільярдера Ілона Маска.

Фото: Ракета Firefly Alpha готується до польоту в космос (пресслужба)

Раніше повідомлялося, що ЗСУ найближчим часом отримають крилаті ракети, яких не було на озброєнні 27 років.

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