Оснований для наказания нет: дело о пьяной езде депутата Костенко закрыли

Депутат избежала наказания за езду в нетрезвом виде (Коллаж РБК-Украина)

Суд решил не наказывать депутата за нетрезвую езду за рулем автомобиля

Депутат столичного городского совета Людмила Костенко, которая была остановлена сотрудниками полиции в апреле 2020 года за вождение в нетрезвом виде, избежала наказания за свои действия. Суд решил, что нет оснований для привлечения водителя к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в конце апреля в центре Киева, по улице Льва Толстого. Полиция остановила автомобиль Mersedes, так как водитель забыл выключить фары. Обычно такие ситуации заканчиваются мирно, сотрудники полиции проверяют документы, пробивают по базам, делают предупреждение и отпускают.

Однако, кроме депутата в машине был еще один чиновник – Слончак Владимир Викторович, который занимал пост заместителя главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления. Он заступился за Костенко, набросился на полицейского. Его задержали, а полицейскому вызвали медиков. Людмила Костенко отказалась проходить тест на алкоголь, хотя полиция заподозрила, что она находится в нетрезвом состоянии. Ее машину забрали на штраф-площадку.

1 июля в Соломенском районном суде столицы прошло заседание, на котором рассматривали дело Костенко. В постановлении суда было указано, что 26 апреля она находилась за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии и от теста на алкоголь отказалась. Как объяснила депутат, на месте происшествия было много полиции, а она находилась в стрессовом и истощенном состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Суд принял решение закрыть производство и передать его на рассмотрение трудовому коллективу компании "Пита-хлеб", где Костенко числится экономистом. Как объяснили судьи, гражданка Костенко положительно характеризуется на работе и руководство готово взять ее на поруки.

Постановление суда не было обжаловано и вступило в силу 13 июля. Слончак был уволен со своей должности и 28 апреля суд отправил его под домашний арест.

Напомним, ранее мы писали о том, что заместителя Кличко будут судить за нападение на полицейского.