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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Основа нашої стійкості - люди": Залужний звернувся до українців у річницю війни

Фото: Валерій Залужний зробив заяву (Facebook/Валерій Залужний)
Автор: Людмила Жукова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, зробив заяву. Він подякував також всім українцям, хто бореться і підтримує країну.

Звернення до українців Залужний опублікував на Facebook.

Що сказав Залужний українцям

Головнокомандувач ще раз нагадав, що для України – головне люди, вони є основою всього.

"Основа нашої стійкості - ЛЮДИ. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю", - написав військовий.

"Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти", - сказано у його повідомленні.

Залужний зазначив, що за дев'ять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, "бо пам'ятаємо приклади незламності захисників ДАПА та Азовсталі".

Він подякував усім українцям у цей фатальний та трагічний для нашої країни день.

"Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО!" - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, Зеленський звернувся до українців у річницю війни.

Нагадаємо, що рівно рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України. Українські міста прокинулися від ракетних ударів, а ворог прорвав кордон на низці напрямків. Як все починалося - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Валерій Залужний