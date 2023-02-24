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"Основа нашей стойкости - люди": Залужный обратился к украинцам в годовщину войны

Фото: Валерий Залужный сделал заявление (Facebook/Валерий Залужный)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, сделал заявление. Он поблагодарил также всех украинцев, кто борется и поддерживает страну.

Обращение к украинцам Залужный опубликовал на Facebook.

Что сказал Залужный украинцам

Главнокомандующий еще раз напомнил, что для Украины - главное люди, они и есть основой всего.

"Основа нашей стойкости – ЛЮДИ. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю", - написал военный.

"Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной непровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем можно помочь", - сказано в его сообщении.

Залужный отметил, что за девять лет войны мы стали крепче бетона и стали, "потому что помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и Азовстали".

Он поблагодарил всех украинцев в этот роковой и трагический для нашей страны день.

"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, – уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит – поклон до земли. Всем павшим за свободу – Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И ПОБЕДИМ!" - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Зеленский обратился к украинцам в годовщину войны.

Напомним, что ровно год назад началось полномасштабное вторжение России в Украину. Украинские города проснулись от ракетных ударов, а враг прорвал границу на ряде направлений. Как все начиналось - читайте в материале РБК-Украина.

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Валерий Залужный