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Осложнения после коронавируса могут проявиться не сразу: что нужно знать

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус коварен тем, что осложнения после заболевания могут проявиться не сразу. Часть людей после перенесенного заболевания не нуждаются в специальном лечении или реабилитации, да и постковидный синдром есть далеко не у всех. Однако осложнения и последствия могут проявить себя через несколько недель или даже месяцев после выздоровления.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры военной терапии УВМА, пульмонолог Светлана Бычкова в комментарии для "КП в Украине".

Проблемы с легкими

Как объяснила врач, осложнения после перенесенного коронавируса могут иметь отсроченное действие. Первой может пострадать дыхательная система и это проявляется в одышке, затрудненном дыхании и кашле, который долго не проходит.

Проблемы дают о себе знать после физических нагрузок, порой, даже от обычной ходьбы по ступенькам. Для того чтобы определить степень поражения легких и фиброзных изменений, нужно пройти обследование.

"Даже после перенесенной легкой пневмонии у пациентов сохраняется пневмофиброз, то есть нарушается функция дыхания. Из-за недостаточного поступления кислорода у человека мало кислорода и в крови. Как осложнение пневмофиброз встречается чаще всего. Его видно на рентгенологических снимках, на КТ, и проявляется он нарушением функции внешнего дыхания и снижением качества дыхания и жизненной емкости легких. Процесс этот обратимый, но только под влиянием препаратов", - объяснила специалист.

Часть таких изменений успешно проходит, но для этого нужно хотя бы год беречься от респираторных функций, вакцинироваться от пневмококка и гриппа, исключить любое курение, даже кальян и заняться реабилитацией. Как отмечают ученые, легкие после коронавируса в большинстве случаев полностью восстанавливаются.

Что нужно делать обязательно после COVID-19:

  • В течении полугода следить за насыщаемостью крови кислородом с помощью пульсоксиметра.
  • Регулярно выполнять дыхательную гимнастику, даже после исчезновения всех симптомов.
  • Делать гимнастику для мышц живота и спины
  • Много ходить – это универсальная упражнение
  • Плавать или заняться под руководством инструктора гидрокинезиотерапией.
  • Полноценно питаться, с белками и жирами натурального происхождения.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Эта проблема занимает второе место по осложнениям после коронавируса. Сгустки крои, мешающие ее свободному прохождению в артериях, могут возникнуть в случае тяжелого течения болезни и привести к тромботическим осложнениям.

Тромбоз может возникнуть в легких, в сосудах, питающих мышцы сердца, в головном мозге и даже в кишечнике. В какой сосуд тромб влетел – та система и пострадала. Это приводит к увеличению пациентов с ишемическими инсультами, инфарктами и тромбозами. Самые частые осложнения – миокардиты (поражения сердечной мышцы). Они могут развиться спустя некоторое время после болезни.

"При миокардитах сердце может увеличиться в объеме и у сердечной мышцы становится недостаточно силы, чтобы перекачивать кровь. От этого и возникают одышка, тахикардия. Если у пациента после ковида есть эти два симптома, нужно провериться на наличие пневмофиброза и миокардита, обратившись как минимум к семейному врачу", - объяснила врач.

Также может развиться аритмия или поражение перикарда – сердечной сумки. Воспаление тканей сердца у пациентов фиксируется и через полгода после выздоровления, даже у тех, кто болел бессимптомно.

Как уберечься:

  • Следить за показателями артериального давления
  • Пройти процедуры и массаж, которые назначает врач
  • Делать зарядку по утрам
  • Забыть о вредных привычках
  • Пить много жидкости
  • Есть каши, нежирные кисломолочные продукты, овощи и фрукты
  • Избегать стрессов
  • Больше двигаться и находиться на свежем воздухе

Проблемы с желудком

У 20-30% пациентов наблюдались желудочно-кишечные расстройства и по словам медика, с появлением штамма Дельта, такой симптоматики может стать больше. На желудок также влияет и лечение коронавируса – большое количество лекарств. Могут быть нарушения переваривания пищи, снижение массы тела, боли в животе, энзимопатии. После коронавируса стоит сделать УЗИ внутренних органов.

Какие симптомы должны насторожить:

  • Нарушение аппетита
  • Боль в околопупочной области
  • Тяжесть, вздутие, газообразование
  • Спазмы
  • Диарея с частыми позывами и кровью в кале
  • Тошнота, изжога
  • Запор

При таких симптомах нужно обратиться к семейному врачу, провести обследование и сдать анализы.

Проблемы с центральной нервной системой

Действие коронавируса на нервную систему уже доказано – он проникает в организм и поражает клетки. Частицы вируса могут внедряться в клетки головного мозга и нарушать его работу, провоцировать воспаление мозговой ткани и отмирание нейронов, влиять на клеточное старение и ускорять развитие различных патологий.

После коронавируса проблемы с нервной системой могут выражаться в нарушениях памяти и речи, длительных потерях нюха или вкуса, в спутанности мышления, депрессией, тревожностью и паническими атаками. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна.

При каких симптомах нужно обратиться к врачу:

  • Спутанность мыслей и трудности с запоминанием
  • Дезориентация в пространстве
  • Нарушение речи
  • Повышенная нервная возбудимость
  • Агрессия
  • Онемение конечностей
  • Панические атаки и приступы неконтролируемого страха
  • Выпадение волос и ухудшение зрения
  • Бессонница или тревожные сны
  • Затяжная депрессия
  • Внезапное повышение температуры

Нужно обратиться к врачам, даже если есть всего 2-3 симптома и пройти диагностику. Также важно соблюдать режим сна, ходить на массаж, лечебную физкультуру, гулять на свежем воздухе, использовать упражнения для тренировки памяти, быстроты реакции, мелкой моторики.

Еще важно правильно питаться и исключить все продукты, которые возбуждают нервную систему, отказаться от общения с токсичными людьми, от использования гаджетов, и обязательно – положительные эмоции и новые увлечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали первые признаки болезни Альцгеймера.

А также рассказывали о том, что Голубовская назвала главный побочный эффект вакцинации от COVID-19.

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