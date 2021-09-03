Медики назвали первые симптомы Альцгеймера: на что нужно обратить внимание

Болезнь Альцгеймера – это заболевание, при котором начинает постепенное ухудшение памяти и умственных способностей. В процессе прогрессирования нарушается работа структуры головного мозга, функций психики – памяти, мышления и речи. Сейчас в мире этим заболеванием страдает более 50 миллионов людей и по прогнозам ВОЗ, через 10 лет это число может увеличиться до 82 миллионов.

Как вовремя распознать болезнь Альцгеймера и какими симптомами она проявляется на ранних стадиях, рассказали в Минздраве Украины .

Ученые отмечают, что механизм возникновения болезни Альцгеймера до конца не ясен. Есть факторы, которые повышают риск возникновения этого заболевания, в первую очередь – наследственность. Единственным способом профилактики врачи называют здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек.

Изменения в состоянии начинаются задолго до появления первых симптомов. На какие признаки нужно обратить внимание и когда стоит обратиться к врачу:

Дезориентация во времени и пространстве

Появление трудности в выполнение повседневной работы

Повторение однотипных вопросов и постоянное уточнение уже известной информации

Сложности в ведении диалога, нарушение речи, логичности и последовательности

Сложности в запоминании расположения вещей

Проблемы с подсчетом

Резкие перепады в настроении и поведении

Потеря способности рационально мыслить и принимать решения

Сложности с ориентацией в пространстве

Невозможность различать цвета и контрастность

Проблемы с чтением или управлением автомобиля

Прекращение трудовой и социальной активности

Лечение болезни Альцгеймера

К сожалению, терапии для лечения деменции и болезни Альцгеймера не существует. Сейчас проводятся клинические испытания для лекарственных средств.

Единственное, что могут предложить медики – это своевременная диагностика. При постановке диагноза можно сменить распорядок дня, окружить близкого человека заботой и вниманием. Если есть подозрение, что у близкого человека появились первые признаки заболевания – нужно обратиться за медицинской помощью. Большинство пациентов с болезнью Альцгеймера – люди старше 65 лет.

Какие есть виды профилактики болезни Альцгеймера