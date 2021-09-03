Ускладнення після коронавірусу можуть проявитися не відразу: що потрібно знати

Коронавірус підступний тим, що ускладнення після захворювання можуть проявитися не відразу. Частина людей після перенесеного захворювання не потребують спеціального лікування або реабілітації, та й постковідний синдром є далеко не у всіх. Однак ускладнення і наслідки можуть проявити себе через кілька тижнів або навіть місяців після одужання.
Про це розповіла кандидат медичних наук, доцент кафедри військової терапії УВМА, пульмонолог Світлана Бичкова в коментарі для "КП в Україні".
Як пояснила лікар, ускладнення після перенесеного коронавірусу можуть мати відстрочену дію. Першою може постраждати дихальна система і це проявляється в задишці, утрудненому диханні та кашлі, який довго не проходить.
Проблеми дають про себе знати після фізичних навантажень, часом, навіть від звичайної ходьби по сходах. Для того, щоб визначити ступінь ураження легенів і фіброзних змін, потрібно пройти обстеження.
"Навіть після перенесеної легкої пневмонії у пацієнтів зберігається пневмофіброз, тобто порушується функція дихання. Через недостатнє надходження кисню у людини мало кисню і в крові. Як ускладнення пневмофіброз зустрічається найчастіше. Його видно на рентгенологічних знімках, на КТ, і проявляється він порушенням функції зовнішнього дихання і зниженням якості дихання і життєвої ємності легенів. Процес цей оборотний, але тільки під впливом препаратів", - пояснила фахівець.
Частина таких змін успішно проходить, але для цього потрібно хоча б рік берегтися від респіраторних функцій, вакцинуватися від пневмокока і грипу, виключити будь-яке куріння, навіть кальян і зайнятися реабілітацією. Як відзначають вчені, легені після коронавірусу в більшості випадків повністю відновлюються.
Що потрібно робити обов'язково після COVID-19:
Ця проблема займає друге місце за ускладненнями після коронавірусу. Згустки крої, що заважають її вільному проходженню в артеріях, можуть виникнути в разі важкого перебігу хвороби та привести до тромботичних ускладнень.
Тромбоз може виникнути в легенях, в судинах, що живлять м'язи серця, в головному мозку і навіть в кишківнику. В яку посудину тромб влетів - та система і постраждала. Це призводить до збільшення пацієнтів з ішемічними інсультами, інфарктами та тромбозами. Найчастіші ускладнення-міокардити (ураження серцевого м'яза). Вони можуть розвинутися через деякий час після хвороби.
"При міокардитах серце може збільшитися в об'ємі й у серцевого м'яза стає недостатньо сили, щоб перекачувати кров. Від цього і виникають задишка, тахікардія. Якщо у пацієнта після ковіду є ці два симптоми, потрібно перевіритися на наявність пневмофіброзу і міокардиту, звернувшись як мінімум до сімейного лікаря", - пояснила лікар.
Також може розвинутися аритмія або ураження перикарда – серцевої сумки. Запалення тканин серця у пацієнтів фіксується і через пів року після одужання, навіть у тих, хто хворів безсимптомно.
Як уберегтися:
У 20-30% пацієнтів спостерігалися шлунково-кишкові розлади й за словами медика, з появою штаму Дельта, такої симптоматики може стати більше. На шлунок також впливає і лікування коронавірусу - велика кількість ліків. Можуть бути порушення перетравлення їжі, зниження маси тіла, болі в животі, ензимопатії. Після коронавірусу варто зробити УЗД внутрішніх органів.
Які симптоми повинні насторожити:
При таких симптомах потрібно звернутися до сімейного лікаря, провести обстеження і здати аналізи.
Дія коронавірусу на нервову систему вже доведено – він проникає в організм і вражає клітини. Частинки вірусу можуть впроваджуватися в клітини головного мозку і порушувати його роботу, провокувати запалення мозкової тканини та відмирання нейронів, впливати на клітинне старіння і прискорювати розвиток різних патологій.
Після коронавірусу проблеми з нервовою системою можуть виражатися в порушеннях пам'яті та мови, тривалих втратах нюху або смаку, в сплутаності мислення, депресією, тривожністю і панічними атаками. Найчастіше пацієнти скаржаться на порушення сну.
За яких симптомах потрібно звернутися до лікаря:
Потрібно звернутися до лікарів, навіть якщо є всього 2-3 симптому і пройти діагностику. Також важливо дотримуватися режиму сну, ходити на масаж, лікувальну фізкультуру, гуляти на свіжому повітрі, використовувати вправи для тренування пам'яті, швидкості реакції, дрібної моторики.
Ще важливо правильно харчуватися і виключити всі продукти, які збуджують нервову систему, відмовитися від спілкування з токсичними людьми, від використання гаджетів, і обов'язково – позитивні емоції та нові захоплення.
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