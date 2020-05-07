Ослабление карантина с 11 мая: что будет запрещено до конца месяца

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 мая. Правительство анонсировало ослабление некоторых карантинных запретов уже с 11 мая. В Украине откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах.

Однако многое по-прежнему будет для жителей Украины запрещено. В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет недоступно украинцам после ослабления карантина 11 мая.

В Украине будет ЗАПРЕЩЕНО:

Работа фудкортов и зон отдыха ТРЦ

Работа кинотеатров и театров

Общественный транспорт без пропусков

Работа пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного транспорта

Работа регулярного железнодорожного и авиасообщения

Работа спортзалов и фитнесс-центров

Работа университетов, школ, детских садов

Запрещены массовые мероприятия

Перемещения группами более 2-х людей (кроме сопровождения детей)

Пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

Пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность.

Самовольно оставлять места самоизоляции

Кроме того, работа тех заведений и организаций, которым разрешат работать с 11 мая, будет подчиняться таким требованиям:

Социальное дистанцирование

Масочный режим

Регулярная дезинфекция

Соблюдение всех противоэпидемичных правил.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве решили, что будет с Гидропарком и пляжами после окончания карантина.