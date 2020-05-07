Ослабление карантина с 11 мая: что будет запрещено до конца месяца

С 11 мая в Украине начнут ослаблять карантин, но многое останется под запретом - полный список
Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 мая. Правительство анонсировало ослабление некоторых карантинных запретов уже с 11 мая. В Украине откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах.
Однако многое по-прежнему будет для жителей Украины запрещено. В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет недоступно украинцам после ослабления карантина 11 мая.
В Украине будет ЗАПРЕЩЕНО:
- Работа фудкортов и зон отдыха ТРЦ
- Работа кинотеатров и театров
- Общественный транспорт без пропусков
- Работа пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного транспорта
- Работа регулярного железнодорожного и авиасообщения
- Работа спортзалов и фитнесс-центров
- Работа университетов, школ, детских садов
- Запрещены массовые мероприятия
- Перемещения группами более 2-х людей (кроме сопровождения детей)
- Пребывание в общественных местах без маски или респиратора.
- Пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность.
- Самовольно оставлять места самоизоляции
Кроме того, работа тех заведений и организаций, которым разрешат работать с 11 мая, будет подчиняться таким требованиям:
- Социальное дистанцирование
- Масочный режим
- Регулярная дезинфекция
- Соблюдение всех противоэпидемичных правил.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве решили, что будет с Гидропарком и пляжами после окончания карантина.