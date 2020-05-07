Ослаблення карантину з 11 травня: що буде заборонено до кінця місяця

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 22 травня. Уряд анонсував ослаблення деяких карантинних заборон вже з 11 травня. В Україні відкриються деякі непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кафе і ресторанам дозволять працювати на винос і відкрити літні майданчики. Також будуть дозволені прогулянки в парках і скверах.

Проте багато як і раніше буде для жителів України заборонено. У своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що не буде доступне українцям після ослаблення карантину 11 травня.

В Україні буде ЗАБОРОНЕНО:

Робота фудкортов і зон відпочинку ТРЦ

Робота кінотеатрів і театрів

Громадський транспорт без пропусків

Робота приміського, міжміського, внутрішньообласного, міжобласного транспорту

Робота регулярного залізничного та авіасполучення

Робота спортзалів і фітнес-центрів

Робота університетів, шкіл, дитячих садів

Заборонені масові заходи

Переміщення групами більше 2-х людей (крім супроводу дітей)

Перебування в громадських місцях без маски або респіратора

Перебування на вулиці без документів, які засвідчують особистість.

Самовільно залишати місця самоізоляції

Крім того, робота тих закладів і організацій, яким дозволять працювати з 11 травня, буде підкорятися таким вимогам:

Соціальне дистанціювання

Масковий режим

Регулярна дезінфекція

Дотримання всіх протиепідемічних правил.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вирішили, що буде з Гідропарком та пляжами після закінчення карантину.