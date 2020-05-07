Ослаблення карантину з 11 травня: що буде заборонено до кінця місяця

З 11 травня в Україні почнуть послаблювати карантин, але багато чого залишиться під забороною - повний список
Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 22 травня. Уряд анонсував ослаблення деяких карантинних заборон вже з 11 травня. В Україні відкриються деякі непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кафе і ресторанам дозволять працювати на винос і відкрити літні майданчики. Також будуть дозволені прогулянки в парках і скверах.
Проте багато як і раніше буде для жителів України заборонено. У своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що не буде доступне українцям після ослаблення карантину 11 травня.
В Україні буде ЗАБОРОНЕНО:
- Робота фудкортов і зон відпочинку ТРЦ
- Робота кінотеатрів і театрів
- Громадський транспорт без пропусків
- Робота приміського, міжміського, внутрішньообласного, міжобласного транспорту
- Робота регулярного залізничного та авіасполучення
- Робота спортзалів і фітнес-центрів
- Робота університетів, шкіл, дитячих садів
- Заборонені масові заходи
- Переміщення групами більше 2-х людей (крім супроводу дітей)
- Перебування в громадських місцях без маски або респіратора
- Перебування на вулиці без документів, які засвідчують особистість.
- Самовільно залишати місця самоізоляції
Крім того, робота тих закладів і організацій, яким дозволять працювати з 11 травня, буде підкорятися таким вимогам:
- Соціальне дистанціювання
- Масковий режим
- Регулярна дезінфекція
- Дотримання всіх протиепідемічних правил.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вирішили, що буде з Гідропарком та пляжами після закінчення карантину.