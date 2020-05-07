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Ослаблення карантину з 11 травня: що буде заборонено до кінця місяця

STYLERЖиття    07.05.2020 - 21:41
Ослаблення карантину з 11 травня: що буде заборонено до кінця місяця
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

З 11 травня в Україні почнуть послаблювати карантин, але багато чого залишиться під забороною - повний список

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 22 травня. Уряд анонсував ослаблення деяких карантинних заборон вже з 11 травня. В Україні відкриються деякі непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кафе і ресторанам дозволять працювати на винос і відкрити літні майданчики. Також будуть дозволені прогулянки в парках і скверах.

Проте багато як і раніше буде для жителів України заборонено. У своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що не буде доступне українцям після ослаблення карантину 11 травня.

В Україні буде ЗАБОРОНЕНО:

  • Робота фудкортов і зон відпочинку ТРЦ
  • Робота кінотеатрів і театрів
  • Громадський транспорт без пропусків
  • Робота приміського, міжміського, внутрішньообласного, міжобласного транспорту
  • Робота регулярного залізничного та авіасполучення
  • Робота спортзалів і фітнес-центрів
  • Робота університетів, шкіл, дитячих садів
  • Заборонені масові заходи
  • Переміщення групами більше 2-х людей (крім супроводу дітей)
  • Перебування в громадських місцях без маски або респіратора
  • Перебування на вулиці без документів, які засвідчують особистість.
  • Самовільно залишати місця самоізоляції

Крім того, робота тих закладів і організацій, яким дозволять працювати з 11 травня, буде підкорятися таким вимогам:

  • Соціальне дистанціювання
  • Масковий режим
  • Регулярна дезінфекція
  • Дотримання всіх протиепідемічних правил.

Ослаблення карантину з 11 травня: що буде заборонено до кінця місяцяНагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вирішили, що буде з Гідропарком та пляжами після закінчення карантину.

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