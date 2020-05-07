Ослаблення карантину з 11 травня: що буде заборонено до кінця місяця

З 11 травня в Україні почнуть послаблювати карантин, але багато чого залишиться під забороною - повний список
Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 22 травня. Уряд анонсував ослаблення деяких карантинних заборон вже з 11 травня. В Україні відкриються деякі непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кафе і ресторанам дозволять працювати на винос і відкрити літні майданчики. Також будуть дозволені прогулянки в парках і скверах.
Проте багато як і раніше буде для жителів України заборонено. У своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що не буде доступне українцям після ослаблення карантину 11 травня.
Крім того, робота тих закладів і організацій, яким дозволять працювати з 11 травня, буде підкорятися таким вимогам:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві вирішили, що буде з Гідропарком та пляжами після закінчення карантину.