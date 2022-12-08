Осколок в голові й поранене серце: медики дивом врятували 22-річного воїна
У Дніпрі медикам вдалося врятувати 22-літнього військового з Києва. Воїн отримав складні травми хребта й голови. Мав важке поранення у серце й розірваний уламком живіт.
Про це повідомив у Facebook Сергій Риженко, генеральний директор Дніпровської обласної клінічної лікарні І.І. Мечникова.
Як рятували молодого воїна
22-річного Михайла привезли у медзаклад у складному стані. Чоловікові прооперували серце - ушили поранення лівого шлуночка. Перелили понад літрів чотири літри препаратів крові.
"Кома, поранення в серце, осколок в лівій гемісфері мозочка, розірваний уламками живіт, який залетів до кишківника. Але Михайло все витримав. Тільки що на обході із задоволенням всі зітхнули - на ранок поранене серце працює", - написав лікар.
Після стабілізації пацієнта йому ще видалять осколок з голови.
"Сьогодні маленька перемога - серце Михайла тихо б’ється, зняли з апарату ШВЛ. Але найбільше герой переживає, що рідні - мама, бабуся і сестра - не перенесуть, коли побачать його пораненим", - додав медик.
Дніпровська обласна лікарня часто рятує військовослужбовців, оскільки заклад один із найближчих до лінії фронту.
"Ситуації, які сотнями вдень і вночі проходять в лікарні Мечникова, показують всі жахи та напругу війни. Людські трагедії та їх світи, які ми втрачаємо через цю ненависну війну", - розповів Риженко.
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