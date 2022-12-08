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Осколок в голове и раненое сердце: медики чудом спасли 22-летнего воина

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Днепр, Четверг 08 декабря 2022 16:10
Осколок в голове и раненое сердце: медики чудом спасли 22-летнего воина Раненого Михаила уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (фото: Facebook/Сергей Рыженко)
Автор: Василина Копытко

В Днепре медикам удалось спасти 22-летнего военного из Киева. Воин получил сложные травмы позвоночника и головы. У него было тяжелое ранение в сердце и разорванный обломком живот.

Об этом сообщил в Facebook Сергей Рыженко, генеральный директор Днепровской областной клинической больницы И.И. Мечникова.

Как спасали молодого воина

22-летнего Михаила привезли в медучреждение в сложном состоянии. Мужчине прооперировали сердце - ушили ранение левого желудочка. Перелили более литров четыре литра препаратов крови.

"Кома, ранение в сердце, осколок в левой гемисфере мозжечка, разорванный обломками живот, залетевший в кишечник. Но Михаил все выдержал. Только что на обходе с удовольствием все вздохнули - на утро раненое сердце работает", - написал врач.

После стабилизации пациента ему еще удалят осколок из головы.

"Сегодня маленькая победа - сердце Михаила тихо бьется, сняли с аппарата ИВЛ. Но больше всего герой переживает, что родные - мама, бабушка и сестра - не перенесут, когда увидят его раненым", - добавил медик.

Днепровская областная больница часто спасает военнослужащих, поскольку заведение одно из ближайших к линии фронта.

"Ситуации, которые сотнями днем и ночью проходят в больнице Мечникова, показывают все ужасы и напряжение войны. Человеческие трагедии и их миры, которые мы теряем из-за этой ненавистной войны", - рассказал Рыженко.

Недавно мы сообщали о том, что во Львове врачи чудом спасли женщину, которую едва не убила ракета РФ.

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