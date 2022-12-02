У Львові лікарі врятували новонародженого малюка: відлік йшов буквально на години

Львівські лікарі з лікарні Охматдит врятували новонародженого малюка, який народився з тяжким дефектом стравоходу. Операцію екстрено провели за добу після його народження.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".

Маленький Іванко народився з уродженим дефектом розвитку - атрезією стравоходу з нижньою трахеостравохідною фістулою. Тобто, коли верхня частина стравоходу закінчується сліпо, а нижня впадає в трахею.

Така патологія провокує у малюків після народження пінисті виділення з рота та носових ходів. Дитина покашлює, у неї вологі хрипи, росте задишка, відразу після годування вона зригує молоком зі слизом і з'являється синюшність шкірних покривів. Розвивається аспіраційна пневмонія, яка загрожує життю новонародженого.

Іванка привезли до Охматдиту на другий день після народження, і лікарі одразу ж провели повне обстеження та підтвердили у нього важкий діагноз. Було ухвалено рішення про проведення термінової операції.

Фото: У Львові хірурги врятували життя новонародженому хлопчику з тяжкою вродженою патологією (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Малюкові відновили стравохід - зробили прямий анастомоз, тобто зшили 2 відрізки разом. Після операції хлопчик 10 днів перебував під наглядом та опікою відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

"Завдяки спільним зусиллям хірургів, анестезіологів та педіатрів хлопчик отримав новий стравохід, а разом з ним і життя. Тепер він може самостійно їсти, він додає у вазі та розвивається як звичайна і здорова дитина. Ще деякий період свого життя він перебуватиме під наглядом дитячого торакального хірурга та педіатрів, але жодних проблем зі стравоходом не повинні бути", - розповіла торакальний хірург Олег Ленів.