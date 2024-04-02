Оскароносний Кілліан Мерфі показав цікаву фотосесію у сучасному стилі

Кілліан Мерфі показав незвичні для себе образи

Всі ми звикли бачити Кілліана в класичних вбраннях, які роблять його образ ще більш мужнім та цікавим. На всіх церемоніях Мерфі з’являється виключно у класичних костюмах, а також у фільмах та серіалах зберігає своє амплуа.

Нещодавно актор знявся у дуже яскравій фотосесії, чим здивував своїх численних прихильників, адже ці образи зовсім не з його гардероба. Та цього разу чоловік вирішив показати, яким він може бути ще.

Отже, володар Оскару показав фото біля великої кількості дзеркал. Спочатку актор одягнув прості темні джинси, білу футболку та чорну шкіряну куртку - це не дуже відповідає стилю Кілліана, проте варто сказати, що йому пасує.

Кілліан Мерфі у цікавому образі (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Далі чоловік змінював лише верх, він приміряв бомбер зі шкіряними рукавами та на фото ніби дивився на себе у дзеркало.

А третій образ - це взагалі не історія Мерфі, адже він одягнув кофтинку з візерунком, чого раніше ніколи не носив, принаймні на публіці.

Хоч ці всі речі не відповідають стилю актора, вони виглядають на ньому дуже гарно та цікаво, адже його зовнішність достатньо лише підкреслити деталями.

Кілліан Мерфі у цікавих вбраннях (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)