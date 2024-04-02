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Оскароносный Киллиан Мерфи показал интересную фотосессию в современном стиле

Киллиан Мерфи (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлия Любченко

Киллиан Мерфи стал настоящей кинозвездой благодаря ролям в сериале "Острые картузы" и в фильме "Оппенгеймер". А в этом году мужчина получил Оскар в номинации "Лучший актер", но кроме этого он еще и известный модник.

О новых образах актера рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Киллиана.

Киллиан Мерфи показал необычные для себя образы

Все мы привыкли видеть Киллиана в классических нарядах, которые делают его образ еще более мужественным и интересным. На всех церемониях Мерфи появляется исключительно в классических костюмах, а также фильмах и сериалах сохраняет свое амплуа.

Недавно актер снялся в очень яркой фотосессии, чем удивил своих многочисленных поклонников, ведь эти образы совсем не из его гардероба. Но на этот раз мужчина решил показать, каким он может быть еще.

Итак, обладатель Оскара показал фото возле большого количества зеркал. Сначала актер надел простые темные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку - это не очень соответствует стилю Киллиана, однако стоит сказать, что ему подходит.

Киллиан Мерфи в увлекательном виде (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

Дальше мужчина менял только верх, он примерил бомбер с кожаными рукавами и на фото смотрел на себя в зеркало.

А третий образ - это вообще не история Мерфи, ведь он надел кофточку с узором, чего раньше никогда не носил, по крайней мере, на публике.

Хотя все эти вещи не соответствуют стилю актера, они выглядят на нем очень красиво и интересно, ведь его внешность достаточно лишь подчеркнуть деталями.

Киллиан Мерфи в интересных нарядах (фото: instagram.com/cillianmurphyofficiall)

 

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